Mandinha y Dibu Martínez sorprendieron a su sobrina con una espectacular fiesta fluor: maquillaje, robots y torta brillante

Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, volvió a compartir con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida familiar. En esta oportunidad, mostró cómo fue el espectacular cumpleaños que organizaron para su sobrina Ori, una celebración repleta de detalles originales que no tardó en conquistar las redes sociales. Entre ellos, un sector de maquillaje, una pista de baile con robots y un candy bar protagonizado por una torta brillante.

Así fue el increíble festejo de cumpleaños de Ori, la sobrina de Mandinha y Dibu Martínez

El cumpleaños de Ori, la sobrina de Mandinha Martínez y Dibu Martínez, estuvo lejos de ser un festejo tradicional. La familia apostó por una impactante temática flúor que combinó luces ultravioletas, decoración neón y múltiples propuestas de entretenimiento, convirtiendo el evento en una verdadera experiencia inmersiva para grandes y chicos.

Las imágenes que compartió Mandinha en sus historias de Instagram no tardaron en captar la atención de sus seguidores. Tal como se puede observar, desde el ingreso al salón, cada rincón estaba pensado para sorprender a la pequeña que cumplió 9 años y a los invitados. La iluminación en tonos violetas y las luces negras hacían que todos los elementos fluorescentes cobraran vida, generando un ambiente digno de una fiesta temática.

Así fue el increíble festejo de cumpleaños de Ori, la sobrina de Mandinha y Dibu Martínez

Uno de los sectores más llamativos fue el espacio de maquillaje artístico, preparado con una gran variedad de pinturas, sombras, pinceles, glitter y pigmentos neón que brillaban intensamente bajo la luz ultravioleta. Todos, sin importar la edad, pudieron sumarse a la propuesta y lucir diseños llenos de color durante toda la celebración.

La homenajeada fue una de las grandes protagonistas de la noche: Ori posó con una enorme sonrisa frente a un colorido sector especialmente diseñado para las fotos, donde un cartel luminoso con la inscripción "Happy Birthday" se robó toda la atención. El espacio decorado con una lluvia de globos en tonos fucsia, amarillo y negro, además de caritas felices, reforzó la estética divertida del evento.

Dress code personalizado y pista de baile con robots

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la indumentaria elegida para la ocasión. Lejos de optar por un dress code libre, Mandinha y Dibu Martínez decidieron personalizar remeras y buzos para que todos los invitados formaran parte de la temática. Tanto Ori como sus familiares y amigos lucieron prendas negras estampadas con la frase "Ori Birthday Party" acompañada por el número 9, en referencia a la edad que celebró la cumpleañera.

La pista de baile también cautivó por completo ya que contó con un impactante show de robots LED. Vestidos con enormes trajes futuristas completamente iluminados en color verde, los artistas recorrieron el salón bailando e interactuando con los invitados. Sus movimientos, combinados con la música y los efectos de luces, transformaron este momento en uno de los momentos más esperados de la noche, especialmente para los más chicos, que no dejaron de acercarse para saludarlos y sacarse fotos.

Así fue el increíble festejo de cumpleaños de Ori, la sobrina de Mandinha y Dibu Martínez

La torta se destacó y también estuvo a la altura del súper festejo. En la postal se puede ver que posee tres pisos y una decoración completamente alineada con la temática flúor: detalles en colores vibrantes, estrellas, arcoíris, velitas y el nombre de la cumpleañera en letras de gran tamaño. Gracias a la iluminación especial del salón, cada uno de los adornos resaltaba aún más, convirtiendo al pastel en otro de los grandes protagonistas del cumpleaños.

Como no podía ser de otra manera, Dibu Martínez acompañó a su familia en esta fecha tan especial pese a que hace menos de una semana jugó la final del Mundial 2026. El arquero campeón del mundo se mostró relajado y sonriente durante el festejo, posando junto a su esposa Mandinha y el resto de sus seres queridos.

Dibu Martínez junto a su familia en el cumpleaños de su sobrina

De esta manera, Mandinha y Dibu Martínez sorprendieron a su sobrina con una espectacular fiesta fluor: maquillaje, robots y torta brillante. Las imágenes del evento reflejaron el costado más familiar del deportista, quien aprovechó el receso deportivo para disfrutar de un momento íntimo rodeado de afectos.