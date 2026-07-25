El álbum de las vacaciones de Natalia Oreiro con Ricardo Mollo y Merlín Atahualpa: "Fue un sueño"

Natalia Oreiro aprovechó las vacaciones de invierno para pausar su agenda profesional y disfrutar de un increíble viaje familiar. Mediante su red social, la artista compartió el álbum de fotos y escribió unas sentidas palabras sobre el destino que recorrió junto a su pareja Ricardo Mollo y su hijo Merlín Atahualpa.

Así fueron las vacaciones de Natalia Oreiro en Perú: mercados, paisajes y tiempo en familia

Natalia Oreiro volvió a conquistar a sus seguidores al mostrar sus vacaciones en Perú. A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, la conductora compartió una serie de postales junto a su familia y cosechó una lluvia de "likes".

Además de mostrar los momentos vividos junto a su esposo Ricardo Mollo y su hijo Merlín Atahualpa, la artista retrató cada rincón que la sorprendió durante el viaje: desde monumentos históricos y coloridas calles coloniales hasta mercados repletos de frutas típicas y artesanías locales. Junto al carrusel de imágenes, dejó un emotivo mensaje dedicado al pueblo peruano.

Natalia Oreiro

"Gracias hermoso Perú por estos días recorriendo tu generosa tierra y amable, culta y cálida gente. Tu historia y cultura son inigualables. Qué maravilla América Latina. Hace 25 años viajé a Cusco y Machu Picchu, poder regresar en familia fue un sueño", escribió Natalia Oreiro.

En una de las primeras fotografías se la puede ver sonriendo frente a las imponentes murallas de Sacsayhuamán, uno de los complejos arqueológicos más representativos de Cusco. Para la ocasión, la actriz eligió un look relajado compuesto por un pantalón negro, una remera rayada de mangas largas y una mochila verde con detalles multicolor, ideal para recorrer los sitios históricos con comodidad.

El álbum de las vacaciones de Natalia Oreiro con Ricardo Mollo y Merlín Atahualpa

Otra de las imágenes la muestra posando frente a una tradicional casona colonial de puertas azules y fachadas decoradas con coloridos motivos florales y figuras inspiradas en el arte popular peruano. Allí, Natalia Oreiro lució un conjunto casual en tonos marrones integrado por un pantalón amplio y una remera estampada de Led Zeppelin, reafirmando su estilo cómodo para las largas jornadas de paseo.

El recorrido también incluyó caminatas por el centro histórico de Cusco. En una tierna postal captada de espaldas, Ricardo Mollo aparece abrazando a Merlín Atahualpa mientras ambos contemplan la plaza principal y la imponente arquitectura colonial. La imagen transmite la complicidad entre padre e hijo y resume el espíritu del viaje: disfrutar del destino en familia y crear nuevos recuerdos juntos.

Las fotos que tomó Natalia Oreiro para retratar la esencia de Perú

Natalia Oreiro no solo puso el foco en los paisajes y las postales familiares. Como suele hacer en cada viaje, también registró aquellos pequeños detalles que despertaron su curiosidad. Entre las fotos compartidas aparecen tradicionales quesos artesanales exhibidos en un mercado local, una colorida variedad de frutas típicas de la región y una colección de zampoñas andinas decoradas con tejidos multicolores, uno de los instrumentos más representativos de la música peruana.

El álbum de las vacaciones de Natalia Oreiro con Ricardo Mollo y Merlín Atahualpa

El álbum de las vacaciones de Natalia Oreiro y su familia también refleja la riqueza cultural del país a través de escenas cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas para los turistas, pero que forman parte de la identidad local. Con una mirada curiosa y sensible, la cantante retrató la esencia de los mercados, las artesanías, los looks y los sabores que encontró durante su recorrido.

El álbum de las vacaciones de Natalia Oreiro con Ricardo Mollo y Merlín Atahualpa

No es la primera vez que Perú ocupa un lugar especial en la vida de Natalia Oreiro. Tal como recordó en su publicación, hace 25 años había visitado Cusco y Machu Picchu en otra etapa de su vida. Esta vez, el regreso tuvo un significado completamente distinto: compartir esa experiencia junto a su esposo y su hijo, en un viaje que definió como un verdadero sueño cumplido.

De esta manera, el álbum de las vacaciones de Natalia Oreiro con Ricardo Mollo y Merlín Atahualpa mostró paisajes imponentes de Perú, su gastronomía y tradiciones ancestrales. Además, mediante su posteo, la presentadora invitó a sus seguidores a descubrir la inmensa riqueza cultural de América Latina.