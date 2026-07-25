Entramos a la cocina de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico: moderna, repleta de copas y con una canilla exclusiva para el agua del mate

La construcción de la casa de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico, ubicada en Canning, provincia de Buenos Aires, comenzó en 2023 y, tras tres años de obra, quedó completamente terminada a principios de este año. El matrimonio apostó por un diseño ultramoderno, minimalista y de estilo industrial, con espacios cuidadosamente pensados para adaptarse a sus necesidades y estilo de vida. Entre los ambientes más destacados se encuentra la cocina, un lugar pensado para crear no sólo un espacio lleno de confort, sino también para ser el corazón de su alimentación casera y saludable.

Así es la cocina de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico son una de las parejas más queridas de la Scaloneta. El matrimonio, que celebró su casamiento el 27 de diciembre de 2022, logró convertirse en una de las parejas más observadas por los usuarios en redes sociales. No solo por sus actividades profesionales -él, por su trayectoria como futbolista, y ella, por su faceta como diseñadora-, sino también por su lujoso estilo de vida y su lifestyle. Fue así como ambos crearon una mansión en Buenos Aires pensada al detalle, sin dejar nada librado al azar.

Cocina de Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni | Instagram

A través de un video que compartió su cocinera privada en su cuenta de Instagram, se pudieron observar algunos de los rincones más destacados de la cocina. El ambiente se caracteriza por ser amplio, luminoso y estar equipado con todo tipo de comodidades, en línea con el estilo moderno y elegante que predomina en el resto de la propiedad.

Uno de los detalles que más llamó la atención son los muebles empotrados y las alacenas de estilo industrial con puertas vidriadas en tono oscuro que cubren toda la superficie aérea. En su interior, tres estantes, una iluminación con lámparas LED en tonos cálidos realza la decoración y permite apreciar la cuidada distribución de copas de cristal de diferentes tamaños, entre ellas copas de champagne y de vino, y vasos que conforman la cristalería de élite.

La cocina también cuenta con electrodomésticos en tonos negros, entre los que se destaca un horno empotrado de última generación con ladrillos refractarios. A esto se suman modernos utensilios y equipamiento de cocina que completan un espacio diseñado para combinar funcionalidad, confort y estética.

Cocina de Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni | Instagram

La masada y la canilla exclusiva de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Más allá de la línea de electrodomésticos de última tecnología que eligieron Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico para equipar su cocina, también se destacan la mesada y la bacha realizadas íntegramente en mármol color marfil con vetas grises. A esto se suma una canilla exclusiva que proporciona agua hirviendo y caliente al instante, una función especialmente práctica para preparar mate y otras infusiones sin necesidad de esperar a que el agua alcance la temperatura adecuada. Además, resulta muy útil para las tareas de limpieza y para desengrasar distintas superficies.

El ambiente también cuenta con amplias aberturas que permiten el ingreso de abundante luz natural y conectan directamente la cocina con el jardín. Desde allí, se puede disfrutar de una vista panorámica hacia uno de los espacios verdes de la casa, lo que aporta amplitud y una conexión directa con el entorno natural, fusionando un estilo minimalista industrial con una fuerte impronta biofílica.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico crearon una cocina pensada para el confort y la comodidad, en la que combinaron una decoración de estilo minimalista e industrial con amplias vistas a la naturaleza. La elección de materiales resistentes, electrodomésticos de última generación y un equipamiento ultramoderno refleja el lujoso estilo de vida que lleva el matrimonio y la atención que ambos ponen en cada detalle de su hogar.