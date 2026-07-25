La polémica publicación de Mauro Icardi en Milán: la frase con la que apuntó contra la Justicia argentina

Mientras continúa la disputa judicial con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a captar la atención con una publicación en sus redes sociales. Instalado en Milán junto a la China Suárez, ciudad a la que viajaron para reencontrarse con las dos hijas que el futbolista tuvo con la empresaria, el delantero compartió una historia de Instagram con una frase cargada de ironía.

Mauro Icardi y La China Suárez

La polémica publicación de Mauro Icardi en Milán

Desde el interior de una exclusiva tienda de lujo, Mauro Icardi le sacó una foto a una vidriera y escribió: "¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?", junto a varios emojis de risas. El mensaje fue interpretado por muchos de sus seguidores como una referencia al conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara y a las distintas resoluciones dictadas por la Justicia en los últimos meses.

La publicación llegó en medio de un complejo escenario familiar. Tras el robo que sufrió Wanda Nara en su casa de campo de Italia, las dos hijas que comparte con el deportista quedaron sin documentación para regresar a la Argentina. Mientras se resuelve esa situación, el futbolista y la actriz permanecen en Milán a la espera de poder reencontrarse con las niñas.

La polémica publicación de Mauro Icardi contra la Justicia

En los últimos días, además, el conflicto volvió a escalar luego de que se difundieran en televisión una serie de audios atribuidos al delantero. Según reveló el periodista Santiago Riva Roy en DDM (América TV), en una de esas conversaciones Mauro Icardi intentó llevar tranquilidad a una de sus hijas frente a la posibilidad de recibir una sanción judicial.

"Si no le pusieron una multa a tu mamá por secuestrarlas a las dos de Turquía, no te preocupes que a mí no me ponen ninguna multa", se lo escucha decir en uno de los mensajes que fueron difundidos al aire.

Así son las vacaciones de Mauro Icardi y la China Suárez en Italia

En otro tramo de la conversación, siempre de acuerdo con el material difundido en el programa, una de las niñas le explica la necesidad de firmar la documentación para poder regresar al país: "Si no firmás eso, no puedo volver. Los chicos ya se fueron con Maxi, si no firmás no podemos volver". Ante ese planteo, su padre responde: "No te preocupes, no me van a poner ninguna multa. Para eso están mis abogados".

La historia publicada desde Milán también se produce pocas semanas después de que trascendiera que el futbolista abonó la deuda alimentaria que mantenía con Wanda Nara, luego de un fallo judicial adverso. Según contó Yanina Latorre en SQP, el pago se realizó por recomendación de sus abogadas.

En ese contexto, la frase compartida por Icardi en sus redes sociales volvió a alimentar la polémica. "¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?", escribió el delantero, un mensaje que rápidamente se viralizó y sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento que mantiene con Wanda Nara.