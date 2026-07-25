Sofía Solá mostró su escapada a París con Maru Botana: cafés, paseos y mucho estilo

Maru Botana disfruta de unas vacaciones en Europa junto a sus hijas. Después de pasar unos días en Barcelona, donde se reencontró con Sofía Solá —que hace algunos meses se mudó a la ciudad para desarrollar su carrera como modelo y también formar parte del equipo de trabajo de la pastelería que la cocinera tiene allí—, emprendió un nuevo viaje junto a ella e Inés con destino a París.

Maru Botana y Sofía Solá.

Sofía Solá mostró las mejores fotos de su escapada a París con Maru Botana y su hermana Inés

La escapada de Maru Botana e Inés y Sofía Solá comenzó con una selfie a bordo del avión que compartió en sus historias de Instagram. En la imagen aparecen las tres sonriendo desde sus asientos mientras una divertida frase anticipaba el destino: "¿A dónde vamos?". Poco después, la respuesta llegó con las primeras postales desde la capital francesa.

Así fue la escapada de Maru Botana con sus hijas, Inés y Sofía.

Ya instaladas en París, madre e hijas comenzaron a recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. La cocinera publicó imágenes de la Torre Eiffel tanto de día como completamente iluminada durante la noche, una de las postales más tradicionales de la capital francesa. También compartió videos y fotos del paseo por sus alrededores, disfrutando de uno de los sitios más visitados del mundo.

Sofía, por su parte, dejó ver su costado más fashion con un look totalmente negro integrado por un minivestido y una boina, un clásico del estilo parisino. Además, recorrió las calles en bicicleta, hizo una pausa para disfrutar de un café al aire libre y compartió distintas postales de algunos de los rincones más pintorescos de la ciudad.

Paseo en bicicleta, cafés y mucho estilo en la escapada familiar.

Durante la estadía, la familia también aprovechó para descubrir la gastronomía local. En sus redes sociales mostraron parte del recorrido por tradicionales cafés parisinos y restaurantes de estética clásica, donde disfrutaron de diferentes propuestas antes de continuar con los paseos.

Fiel a su estilo de vida, Maru Botana también hizo un lugar para uno de sus hábitos favoritos. En sus historias de Instagram compartió videos de sus entrenamientos matutinos por las calles de París, cuando la ciudad todavía despertaba. De esa manera, combinó el turismo con una rutina que mantiene desde hace años y que forma parte de su día a día, incluso durante las vacaciones.

Maru Botana y Sofía Sola en París.

Entre paseos, buena gastronomía y tiempo compartido en familia, la pastelera disfruta de unos días de descanso junto a Inés y Sofía, sumando nuevos recuerdos en una de las ciudades más icónicas de Europa.