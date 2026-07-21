Lionel Messi rompió el silencio tras la final del Mundial 2026: "Lo más lindo fue el camino"

No todas las películas tienen el final deseado, y no todo lo que se merece siempre estará bien recompensado. La imagen de Lionel Messi (39) con la mirada dura enfocada en la tribuna llena de argentinos, el llanto a flor de piel y la medalla de plata colgada en su pecho bien podría interpretarse como un epílogo frustrante.

Lionel Messi rompió el silencio tras la final del Mundial 2026

Pero tan cierto es también que la vida no es sólo un camino de rosas, y que la tristeza de la derrota no siempre debe interpretarse como un fracaso. ¿O acaso el astro imaginaba, cuando las mieles del éxito lo iluminaban en Qatar 2022, que cuatro años después iba a estar jugando otra final del Mundial?

Lionel Messi tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026.

Si hasta él mismo autoproclamaba que se trataba de su último Mundial, y que su continuidad con la celeste y blanca era poco menos que utópica. Ni él ni el público en general lo visualizaban, pero los hechos lo fueron direccionando casi sin quererlo hacia la puerta de un nuevo Olimpo.

Lionel Messi en el Mundial 2026.

Leo se dejó llevar por la inercia de su magia eterna, y así la vida lo condujo a un nuevo mano a mano con la gloria. Messi aceptó el reto, lo enfrentó con una entereza absoluta y llegó hasta el último peldaño que anhelaba escalar. Pero ese último paso también tenía otros pretendientes, y el destino le volvió a recordar que en el fútbol —como en la vida— la derrota convive inexorablemente con el éxito.

Lionel Messi y Rodrigo de Paul después del partido contra España.

El mensaje de Lionel Messi tras la final contra España

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo. Y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", escribió el capitán argentino al día siguiente de la final perdida, aprovechando además para felicitar, nobleza obliga, "a España por el campeonato".

Lionel Messi, a la izquierda y con la pelota en sus manos, en las inferiores de Newell's Old Boys.

Entre el desencanto y el consuelo de haber dado lo imposible por lograr el bicampeonato, la imagen de un Messi abatido y con lágrimas en los ojos se contraponía con la felicidad de los españoles.

La fortaleza para seguir adelante

Pero ese momento encerraba dos situaciones en una: una preocupación personal de público conocimiento —el estado de salud de su padre— y la bronca por no haberse podido regalar la épica de otra consagración.

Jorge y Celia, los padres de Lionel Messi.

En la previa a esa final que lo desvelaba, Lionel apeló a un mensaje reflexivo para canalizar tantas emociones juntas: "Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso... Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA", puntualizó en el final con letras mayúsculas.

Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo.

Él, más que nadie, sabía que existía la posibilidad de un traspié, pero también que todo lo construido hasta esa instancia no podía desmerecerse ni caer en el olvido. Una sensación que le servirá de alivio para sobrevivir a las tinieblas del desconsuelo. Y que, junto a la contención de su familia, le servirá para recuperar rápido el semblante.

Lionel Messi jugó más de 20 años en la Selección argentina.

Aun para quienes todo lo pueden, el dolor deja su huella en ese camino recorrido con tantas páginas de gloria y felicidad.