Así es el living de Morena Beltrán y Lucas Blondel: muebles de madera, cortinas de lino y una lámpara protagonista

Morena Beltrán y Lucas Blondel se llevaron toda la atención en redes sociales al compartir el estilo y los detalles de su living. A simple vista, los protagonistas son los muebles de madera, las cortinas de lino y su lámpara en tendencia. Sin embargo, también se destaca su paleta de colores y su estética sofisticada.

Morena Beltrán y Lucas Blondel

Cálido, minimalista y con detalles contemporáneos: Morena Beltrán y Lucas Blondel mostraron su living

Morena Beltrán y Lucas Blondel volvieron a abrir las puertas de su hogar a través de las redes sociales y dejaron ver uno de los ambientes más cuidados: su espectacular living. Este espacio de estética contemporánea apuesta por la calidez y un diseño minimalista que cautivó por completo a sus miles de seguidores.

La periodista y el futbolista suelen compartir momentos de su rutina, desde tardes de relax hasta partidos de fútbol frente al televisor, y esas postales permitieron descubrir, una vez más, la decoración que caracteriza a su living. Uno de los grandes protagonistas de esta área de su casa es el mobiliario de madera clara, que aporta una sensación acogedora y natural.

Así es el living de Morena Beltrán

El mueble bajo que sostiene el televisor de gran formato mantiene líneas rectas y un diseño limpio en color claro, mientras que la pared revestida con paneles de listones de madera en de un tono más oscuro. Este contraste se destaca y hace a este sector aún más interesante. De hecho, se trata de un recurso muy utilizado actualmente en proyectos modernos para agregar profundidad visual sin sobrecargar el ambiente.

En frente, se ubica un amplio sofá tapizado en tonalidad beige, que mantiene la paleta neutra del resto de la decoración y contribuye a crear un clima sereno y sofisticado. Además, se observa que Morena Beltrán y Lucas Blondel unieron el living con el comedor por lo que se encuentra una mesa redonda de madera y sillas de hierro con tejido artesanal.

Todos los detalles del living de Morena Beltrán

Otro detalle del living de Morena Beltrán y Lucas que cautivó a todos son las amplias cortinas de lino blanco, que cubren los ventanales de piso a techo. Este tipo de tela permite el ingreso de abundante luz natural durante el día, suavizan la decoración y aportan movimiento y textura. Su elección no es casualidad ya que en el último tiempo se convirtió en uno de los favoritos del diseño contemporáneo por su aspecto relajado, elegante y atemporal.

Morena Beltrán y Lucas Blondel imponen la lámpara escultórica, la tendencia deco que transforma cualquier living

La pieza que se lleva todas las miradas es la lámpara colgante ubicada en el centro del living. Se trata de un diseño escultórico confeccionado con fibras naturales, con una pantalla de pliegues orgánicos que recuerda la forma de una flor abierta o un abanico.

Tal como se puede ver en las imágenes, su silueta irregular rompe con las líneas rectas del resto del ambiente y suma un fuerte componente artesanal. Este tipo de luminarias es una de las grandes tendencias en decoración de interiores, ya que combina materiales naturales con diseños de autor.

A través de sus redes, Morena Beltrán reveló uno de sus espacios favoritos

Además de iluminar, funcionan como un verdadero objeto decorativo capaz de convertirse en el punto focal del espacio, aportando calidez, textura y personalidad. Como complemento, un gran espejo circular amplía visualmente el espacio y refleja la luz natural, mientras pequeños objetos decorativos y una lámpara de mesa en tonos cálidos terminan de completar un ambiente pensado para disfrutar tanto de reuniones como de las jornadas de fútbol que la pareja suele compartir desde la comodidad de su hogar.

Así es el living de Morena Beltrán y Lucas Blondel, un espacio cálido, minimalista y con detalles contemporáneos donde se destacan los muebles de madera, las cortinas de lino y una lámpara protagonista de diseño escultórico confeccionado con fibras naturales.