Ángel de Brito anunció a Marina Calabró como nueva angelita de LAM

Ángel De Brito anunció esta mañana que Marina Calabró se sumará como nueva angelita de LAM.

La periodista se incorporará la semana que viene como reemplazo de Yanina Latorre, quien se encuentra varada en Miami. Marina irrumpe en la pantalla de ElTrece tras el comentado final de "Tv Nostra" con Jorge Rial a la cabeza.

"Desde el lunes se suma a LAM, por la semana que viene, no es para siempre. Marina Calabró se sumará”, la presentó el conductor.

“Gracias Caro Molinari por venir, vas a volver, como siempre. Nosotros nos vemos el lunes”, cerró el programa el conductor al despedir a la Angelita de esta semana.

El pasado Jueves en LAM se vivió un momento emotivo cuando Karina, La Princesita abrió su corazón y se mostró vulnerable. Al ver eso Jorge Rial opinó en Twitter y puso en jaque el trabajo de Ángel De Brito, despertando así una feroz respuesta del periodista junto a sus seguidores.

"Ese día a mí me pasó algo y mi gran problema es no poder permitirme estar mal. Yo me siento mal y no siento que vaya a poder. Esto lo vengo arrastrando desde el 2014. Tiene que ver con cinco o seis juicios que tengo de mis exmúsicos. Perdí uno el año pasado, debo un montón de plata. Pero bueno, estaba trabajando un montón y dije 'yo puedo con todo'", decía la cantante esta mañana en un mano a mano con Angel de Brito.

"Pero hace diez días me avisaron que perdí el segundo juicio. El martes me avisan que es más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Yo laburé el ante año pasado gratis, este año lo estoy trabajando gratis y el año que viene, Dios quiera tenga trabajo, lo voy a tener que laburar gratis", agregó Karina.

Por su parte, Jorge Rial agarró su cuenta de Twitter y disparó: "Impresionante el sincericidio de @kari_prince en estos momentos en LAM. Hay que escucharla. A veces, la máquina de picar carne, se encuentra con alguien que se abre y muestra sus debilidades. Mis respetos".

A lo que un usuario le respondió al ex Intrusos y fue contundente: "Jorge Rial hablando de @AngeldebritoOk y la 'picadora de carne'. Quién te ha visto y quién te ve, Jorge. Hablás como si no tuvieras a Beatriz Salomón sobre tus espaldas, ella sí que se abrió y mostró debilidades, pero como la picadora de carne era tuya... ¿no?", expresó.

Fiel a su estilo, Ángel de Brito aprovechó ese tweet y cruzó con todo a Jorge Rial, ironizando con su salida de TV Nostra: "No tiene vergüenza el choca Fititos". "Busca que me ataquen los fans de Karina. Nunca vi nadie tan cara rota. Se cagó en sus compañeros y habla de empatía", aseguró el conductor.