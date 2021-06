La palabra de Marina Calabró tras el abrupto final de TV Nostra: "Estoy dolida y enojada"

El programa TV Nostra, que por poco más de un mes estuvo al aire en la pantalla de América con la conducción de Jorge Rial, tuvo más repercusión después de que lo sacaran que mientras estuvo en el prime time del canal.

Marina Calabro, tal vez la panelista estrella del ciclo, se refirió sin filtro al sorpresivo levantamiento y habló en duros términos hacia su conductor:

En su espacio en el programa conduce Jorge Lanata en Radio Mitre, la periodista se manifestó: "Lo levantó Rial. Vamos a ponerle nombre y apellido al responsable del oprobio", comenzó su descargo y continuó:

"Una decisión sorpresiva. El viernes al mediodía nos citan a una reunión de producción (y siempre más en un contexto de crisis porque el numero no acompañaba), nos pusimos a hablar entre los panelistas, Diego Ramos, Ángela Lerena, pensamos en un ultimatum o la voluntad de reformular algo", aseguró Marina Calabró.

Marina Calabró fue una de las grandes apuestas de Jorge Rial para TV Nostra.

Cada vez más compenetrada en su catarsis, la hija del Cala siguió: "también coincidía con la vuelta de Jorge al piso. Había estado 15 días afuera entre el viaje a Miami, la vacunación y el escándalo que todo eso generó, la vuelta y la cuarentena. Había estado saliendo por zoom y no desde el piso y pensamos que era reformular el programa a partir de su vuelta, pero no: Decir acá estoy yo soy el titular del programa. me pongo la camiseta y vamos a dar batalla".

"Me equivoqué", dijo y generó un silencio que rompió ella misma para agregar más acerca de sus frustrantes emociones tras el comportamiento de Rial: "Nos dijo a las 6 y media de la tarde que el del viernes era el último programa. Fue un balde de agua fría. Se lo dije en la cara por eso lo puedo decir . No voy a contar toda la charla porque hay términos que tienen que ver con la intimidad del equipo"

"Le dije te estas equivocando, te estas haciendo un daño del que no sos consciente, más alla de que uno habla de sus propios intereses, no me voy a hacer la carmelita descalza. pero después de una relación de tantos años de haber trabajado juntos, de una relación de confianza, de no haber perdido nunca el contacto mi obligación era decirle la verdad".

Lejos de manifestarse obsecuente con el ex intruso, Marina agregó: "Yo no sentí que le tuviera que dar una palmada en la espalda diciéndole te entiendo, te banco, te acompaño, porque no sentía nada de eso, porque no lo entendía, porque no me quedaba más remedio, porque lo acompañé, porque soy una profesional y cumplo mis contratos".

También contó: "La verdad es que fue sorpresivo, le dije esto, él nos explicó sus razones que fue lo que dijo al aire y la verdad que creo que ni Ángela ni Diego ni yo nos merecíamos enterarnos 2 horas antes del aire, un viernes".

Marina demostró su enojo y lo manifestó.

"Yo salí de mi casa a las 6 de la tarde con un contrato y volví a las 10 y media de la noche con nada" y manifestó su decepción al sentir que Rial no había confiado en ella cuando dijo "creo que el argumento de no lo conté antes para que no se filtre, nos pone en el lugar de infidentes y además aún así se hubiera filtrado y ese el daño hubiera sido menor. que el de no habernos amortiguado ese golpe así que estoy dolida, enojada pero lo bueno es que se lo pude decir" confesó con alivio.

La periodista explicó que el programa no encontró identidad, no se pudo llevar adelante y al público no le interesó. También dijo que nunca se encontró un contenido diferencial y era ceremonioso, denso y pretencioso y con el desembarco de Tinelli se complicó todo mucho más.

Pära finalizar dio su visión del caso. "El mayor fracaso de Tv Nostra es no haber dado batalla. Esta es mi percepción. Yo me arremango siempre y peleo hasta el último minuto y que te quite esa chance es su derecho porque es su programa".

Para dar por terminado el tema dijo: "Trato de empatizar con Jorge pero hoy estoy enojada y no lo consigo".

De la misma manera que Calabró mostró su enojo, muchas voces se alzaron criticando duramente al conductor y no fueron pocos los que hablaron de Karma, de que se lo merecía, etc, demostrando la poca empatía con el reconocido periodista, con una trayectoria de más de 30 años en la televisión.

Estelita Ventura, durísima contra Jorge Rial: "Hizo mucho daño"

Tras el fracaso del programa, Estelita, ex esposa de Luis Ventura quien fue compañero de Rial en Intrusos desde sus inicios hasta que fue desplazado del ciclo tuvo la oportunidad de hacer su descargo: "Hizo mucho mal, ustedes no se imaginan", comenzaba su catarsis y seguía: "Lo escuché a Baby Echecopar que dijo que se lo merece porque es justo lo que él hizo. A nivel familia, amistad y todo. En el peor momento de Luis lo echó del trabajo. Luis fue la sombra. Él hizo un programa importante porque detrás había mucha gente que traía las mejores informaciones en ese momento y por eso era el éxito de Intrusos".

