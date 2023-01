Esta mañana en A la Barbarossa Sofía Jujuy tuvo un percance femenino y las redes estallaron con memes y preocupación por el supueso incómodo momento que atravesó la modelo. Sin embargo, inmediatamente después de lo sucedido, Ángel de Brito la expuso en Twitter y aseguró que fue todo actuado.

Resulta que Sofía Jujuy le estaba enseñando a Georgina Barbarossa una coreografía viral de Tiktok cuando la cámara enfocó una mancha de sangre, a causa de su menstruación, sobre el pantalón de jean color blanco que vestía la modelo. En aquel momento la conductora frenó el programa mientras intentaba calmar a Sofía. "Lo de Jujuy fue parte de una campaña publicitaria, excelentemente ejecutada. Todos ´caímos´", expresó de Brito.

Mientras muchas usuarias se preocuparon por la incomodidad que se sintió a través de la pantalla, muchos otros comenzaron a compartir fotografías de momentos televisivos donde ocurrió lo mismo que pasó con Sofía Jujuy. Se trata de la campaña "Normalicemos lo Normal" que busca erradicar por completo el estigma o las reacciones de asco frente a un caso de un pantalón mancha por la menstruación.

El comentario de Ángel de Brito

A su vez, Connie Ansaldi también se manifestó a través de Twitter, cuyo comentario fue compartido por Ángel de Brito, y aseguró que no hay motivo para alarmarse como lo hicieron la mayoría de los televidentes. "Lo que le paso a Jujuy (en realidad no le paso nada, simplemente se vio algo q no se suele ver), me paso MIL VECES. A veces te indispones antes de la fecha (las mujeres no somos relojes) A veces tu copita, toallita, tampon, no resiste (sobre todo si menstruas mucho)", escribió Connie.

OL.