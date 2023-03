Ángel De Brito aseguró que Guillermina Valdés y Javi García ya no están juntos

Guillermina Valdés y Javi García ya no se siguen viendo, según Ángel De Brito aseguró esta noche en LAM. De hecho, el periodista afirmó que fue el arquero quien tomó la decisión.

"Por las cosas que se dijeron en todos los programas", comenzó contando el conductor.

Según Ángel De Brito, Javi García "no se bancó las repercusiones" y habría dicho: "Me mandé 500 y me descubrieron en la 501"

Además, el conductor contó que el arquero también habría asegurado: "No la llamé más a Guille".

Después de dar la noticia, mostraron el intento del notero de LAM de entrevistar al deportista pero no lo logró. Se fue en su auto sin responder.

Las imágenes de Guillermina Valdés y el arquero de Boca, Javi García

Semanas atrás, Ángel de Britó reveló en LAM el romance entre Guillermina Valdés y Javi García, arquero de Boca. El periodista publicó imágenes de los dos, donde la actriz estuvo con el cotizado jugador del cuadro Xeneize, de fiesta por Buenos Aires.

Javi García tiene 36 años, lleva varios años soltero, sin ningún romance fijo confirmado. "Guille salió anoche con un jugador de Boca que la pasó a buscar por Palermo", expresó el conductor de "LAM".

Fuentes cercanas a este medio aseguraron que Guillermina Valdés y Javi García se encontraron en Palermo, más precisamente en Libertador y Scalabrini Ortíz, donde Guillermina dejó estacionada su camioneta para irse en el vehículo del deportista.

La cita duró entre 4 y 5 horas. Seguido a eso, Javi García la llevó nuevamente al punto de encuentro, la actriz se bajó rápido de su auro para volver a subirse a su camioneta, momento que fue captado por los fotógrafos que estaban pendientes de su regreso.