Luego de superar su problema de salud, Fede Bal está viviendo un buen presente laboral. Recientemente el actor confirmó que está trabajando en un nuevo proyecto junto a Ricky Pashkus, fue convocado por La Academia de ShowMatch para reemplazar a Hernán Piquín, y luego se confirmó que conducirá el nuevo programa producido por La Flia.

Ángel de Brito confirmó quien será la compañera de Fede Bal en la conducción del nuevo programa de La Flia

En las últimas semanas se corrió el rumor de que el hijo de Carmen Barbieri conduciría el nuevo programa de entretenimientos junto a Laurita Fernández. Según se pudo saber, el nuevo ciclo que se verá en la pantalla de El Trece, será un programa en el que los participantes deberán jugar con los elementos que hay en el hogar.

Fue Ángel de Brito quien mediante la red social del pajarito confirmó que Laurita Fernández no será parte del nuevo proyecto de La Flia junto a Fede Bal. El conductor de Los Ángeles de la Mañana publicó un tweet donde confirmó quién será la compañera de Federico en la conducción de “Hogar dulce Hogar”.

“La dupla de conductores de Hogar Dulce Hogar @eugtobaloficial y @balfederico muy pronto por el trece” escribió el periodista en Twitter.

No sólo con Pampita: Fede Bal también tiene mala onda con Ángel de Brito

La llegada de Fede Bal a La Academia trajo nuevas polémicas y, además de este cruce con Pampita, el nuevo jurado reveló detalles de una interna con Ángel de Brito.

“Pasó algo, necesité hablar con Ángel. Estamos en contacto en tantos momentos que justo me dijo ‘No puedo hablar en este momento’” aseguró en LAM, y muy molesto agregó: “Entonces le dije 'Ok, vamos a hacer así. Así va a ser nuestra relación a partir de ahora'. Es una forma de decirle que, si queremos hablar, vamos a hablar en vivo. Él sabe lo mucho que lo quiero, y aunque me diga 'Carmencito' para mí es un placer”.

