Ángel de Brito reveló que un influencer marplatense es el amante de Ricky Martin

Ángel de Brito develó un gran misterio y contó quién sería el amante argentino de Ricky Martin.

Mediante su cuenta de Instagram, el conductor de LAM mostró una foto de Santiago Elissalt, un joven marplatense. "Influencer y Only Fans es el involucrado en el Rickygate", escribió Ángel de Brito.

Las imágenes que compartió Ángel de Brito del supuesto amante de Ricky Martin.

"Jwan lo conoce por redes, se lo muestra a Ricky Martin, él le escribe a Santiago, Jwan le deja de escribir. Ricky Martin lo invita a Mendoza", contó de Brito sobre los promenores de esta supuesta infidelidad.

En sus redes sociales, Santiago mantiene un bajo perfil aunque logró más de 43 mil seguidores. En todas sus imágenes obtiene miles de likes y comentario pero, hasta el momento, no aparece ninguna señal de Ricky Martin ni de su esposo, Jwan Yosef.

Santiago Elissalt el supuesto amante de Ricky Martin.

Según distintos rumores, el modelo habría invitado a Ricky Martin a un reconocido hotel de Mendoza y habrían compartido un rato en la previa del show que hizo el músico en esa provincia.

Cuáles serían los otros motivos de separación de Ricky Martin

Una vez confirmado el divorcio de Ricky Martin, los rumores sobre las posibles causas no sólo incluyen las infidelidades sino también otros motivos.

La denuncia de su sobrino de abuso sexual fue una de las manchas que empañaron el vínculo entre Ricky Martin y Jwan Yosef, aunque existe otra desconocida actitud del músico que habría provocado la distancia.

Al parecer, uno de sus problemas salió a la luz cuando nació Lucía, la niña que Ricky Martin tiene en común con el artista. "No dejé que nadie la tocara por meses. Yo tuve problemas con mi esposo porque él me decía: 'Déjame cambiarla' y yo le contestaba 'No, la voy a cambiar yo'", contó el músico en el programa El break de las 7.