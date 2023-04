Ángel de Brito habló de la relación de la China Suárez y Rodrigo de Paul: "Ella filtró"

Las versiones de un romance entre la China Suárez y Rodrigo de Paul surgieron en pleno wandagate y Ángel de Brito reflotó la polémica.

En el momento en el que se filtró el amorío entre Mauro Icardi y la actriz, también se dijo que estaba rondando el deportista de la Selección.

Sin embargo, el futbolista confirmó su noviazgo con Tini Stoessel y todo quedó en el olvido. Pero la curiosidad de algunos se mantiene intacta y los seguidores del conductor de LAM quisieron saber qué había sucedido en ese entonces. "¿Es verdad lo de De Paul y la China?", le preguntaron a Ángel de Brito en sus redes sociales.

Ángel de Brito habló de la relación de la China Suárez y Rodrigo de Paul

"Cuando fue el Wandagate, ella filtró la existencia de esos chats. De Paul dice que no la conoce en persona y que nunca tuvo nada con la China", explicó el conductor de LAM en sus historias.

El papá de Cami Homs habló del supuesto romance de la China Suárez con Rodrigo de Paul

Tiempo atrás, Horacio (ex suegro del futbolista) habló sobre los supuestos rumores de romance de Rodrigo de Paul con la China Suárez, en pleno estallido del wandagate en 2021.

“Me enteré una mañana por una amiga mía. Me dice ‘¿sabés algo de que Rodrigo está con La China? Yo después hablo con Rodrigo y me dijo; ‘Gordo, te juro que no estuve con La China’. Nada, ahí empezó el problema”, contó en Socios del espectáculo.

Rodrigo de Paul.

Los rumores de romance entre la China Suárez y De Paul surgieron en pleno escándalo con Wanda Nara y fue Ángel de Brito quien aportó información en ese entonces.

“Wanda en un momento le cuenta a Yanina que De Paul le había escrito a la China, que de Paul le escribió a muchas chicas famosas, una de esas era la China Suárez. En ese momento yo estaba trabajando en el Bailando”, contó el periodista.