¿Mica Viciconte embarazada?: Ángel de Brito habló al respecto

Angel de Brito habló de un posible embarazo de Mica Viciconte en su cuenta de Twitter. En su famosa sección "Angel Responde" en conductor dejó entrever la posibilidad de que la pareja de Fabián Cubero estaría embarazada por primera vez.

"¿Está embaraza?", le preguntó una usuaria de twitter a Ángel de Brito luego de ver una foto de Mica Viciconte. El conductor de LAM solo atinó a decir: "No sé".

No se https://t.co/8gom8KO1Uz — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 12, 2021

Mica Viciconte y Fabián Cubero: "Soñamos con tener un hijo"

Antes de este paso, Mica Viciconte y Fabián Cubero confirmaron en exclusiva para CARAS sus deseos de tener un hijo.

"Me encantaría. Sobre todo porque yo no tengo hijos. Pero siempre consensuado con Fabi. Muchas veces me inventaron embarazos, la última vez fue porque tenía un poco de pancita por haber comido de más. Pero si, soñamos con tener un hijo y será cuando tenga que ser. Este año cumplimos cinco juntos", confesó la ex chica Combate.

Luego, "Poroto" aseguró: "Nuestra pareja se consolidó mucho y me gustaría seguir disfrutando juntos con Mica, solos y en familia. Y ver que otro proyecto podemos consolidar, como el de tener un hijo juntos".