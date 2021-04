¿Se casaron en secreto? Fabián Cubero y Mica Viciconte dieron un gran paso

Fabián Cubero y Mica Viciconte dieron un gran paso como pareja y planean su boda.

Según informó Ángel de Brito, el futbolista y la influencer hicieron la unión convivencial y tienen proyectado casarse.

"Realizaron el trámite de convivencia. Comparten obra social. Próxima estación: boda", escribió el conductor de LAM en Twitter.

A pesar de este anuncio, la pareja no hizo referencia alguna a este paso en sus redes sociales pero el periodista da por sentado que los tortolitos van camino al altar.

¿Qué dirá Nicole?

Mica Viciconte y Fabián Cubero: "Soñamos con tener un hijo"

Antes de este paso, Mica Viciconte y Fabián Cubero confirmaron en exclusiva para CARAS sus deseos de tener un hijo.

"Me encantaría. Sobre todo porque yo no tengo hijos. Pero siempre consensuado con Fabi. Muchas veces me inventaron embarazos, la última vez fue porque tenía un poco de pancita por haber comido de más. Pero si, soñamos con tener un hijo y será cuando tenga que ser. Este año cumplimos cinco juntos", confesó la ex chica Combate.

Luego, "Poroto" aseguró: "Nuestra pareja se consolidó mucho y me gustaría seguir disfrutando juntos con Mica, solos y en familia. Y ver que otro proyecto podemos consolidar, como el de tener un hijo juntos".