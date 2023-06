Nacho Elizalde es co-conductor de "Nadie dice nada", uno de los programas más exitosos de LUZU TV y se mostró vulnerable al revelar que estuvo angustiado tras leer comentarios de los haters.

Lo cierto es que el joven se ausentó del programa durante un tiempo porque estuvo de vacaciones por Europa junto a su novia. En ese período de tiempo fue Santiago Talledo quien lo reemplazó y la recepción del público con el actor fue positiva.

Qué fue lo que le generó angustia a Nacho Elizalde de LUZU TV

En ese contexto, y mientras el joven se encontraba todavía de vacaciones, leyó varios comentarios de los oyentes de LUZU TV quienes declaraban que preferían que el actor se quedara con la silla de Nacho Elizalde.

Estos comentarios generaron angustia en Nachito y en los últimos días el joven decidió ponerlo en palabras al aire de "Nadie dice nada".

"Yo voy a blanquear algo. Yo me fui de vacaciones y la pasé increíble pero los últimos cuatro días la pasé un poco mal porque uno se va tanto tiempo que quizá al volver no es lo mismo", arrancó diciendo.

"Yo estoy re contento en el laburo, en un momento que está re lindo pero yo veía que Santi estaba acá rompiéndola y la gente opinando que él se quede en la cuarta silla y que -lo saquen a Nacho- y esas pelotudeces que hay, que obviamente existen", continuó relatando. En ese mismo instante, Nico Occhiato lo interrumpió y agregó "Nos ven entre el vivo y el on demand nos deben ver 250mil personas y hay 50 comentarios diciendo eso".

Sin embargo, Nacho Elizalde recogió el guante y declaró "Ya sé, pero no importa. Estoy plateando una vulnerabilidad. Yo estoy en un buen momento y en el lugar por el que luché tantos años. Estoy haciendo lo que realmente busqué siempre y ahora me apareció ese miedo a perderlo", sentenció con el apoyo de Valentina Iúdica.

En efecto, Flor Jazmín Peña también se sumó al debate y buscando tranquilizar a su compañero agregó que la gente celebró la vuelta de Nacho al programa.

Pero Nacho no se quedó ahí y siguió profundizando en lo que él estaba sintiendo. "La presión de ya tener algo y darte que cuenta que podés perderlo. Por un momento pensé ¿y si lo pierdo?. Y eso me generó una angustia tremenda", manifestó.

Nacho Elizalde

Tras ese comentario, Nico Occhiato le respondió "Fijate cómo el sentir que podés perderlo te hace activar y venir de otra forma". Sin embargo, Nacho no se quedó atrás y declaró "¿Pero no debería ser de una manera más constructiva y no con el sufrimiento?".

Por último, Flor Jazmín Peña agregó que "con la distancia uno tiene perspectiva" y fue así como todos sus compañeros apoyaron a Nacho Elizalde en su vuelta a LUZU TV quien cerró su reflexión diciendo "uno está acostumbrado a hacer y hacer y no parar y alejarte te permite mirar con otra perspectiva y parar la pelota".