Eva Bargiela y Facundo Moyano eran unas de las parejas más sólidas, pero de un día para el otro decidieron separarse. El político fue quien blanqueo que la relación no iba más hace casi un mes, ellos se casaron en 2021. La modelo lejos de quedarse a llorar decidió salir y lo documentó en sus redes sociales.

La primera salida de Eva Bargiela tras separarse de Facundo Moyano

Ángel De Brito fue quien reveló porque la pareja no esta más junta. "Él la dejó por el Bailando y la traicionó porque acordaron no decirlo", dijo el periodista y también explicó que la modelo "fingía demencia" en el Bailando, pero que hace un mes que las cosas estaban mal. Por su lado, Facundo declaró: "Estamos separados, y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. No tengo nada más que agregar al respecto".

Eva Bargiela desde que se separó de Facundo Moyano se ha pronunciado poco y nada, solo mediante periodistas y en sus redes no estuvo apareciendo mucho. Hace algunas horas, la modelo subió una historia de que fue a un famoso restaurante de Buenos Aires a festejar el cumpleaños de su amiga: "Feliz Cumpleaños amiga hermosa". Eva decidió refugiarse en sus amigas para tratar de olvidar al hijo de Hugo Moyano.

