Eva Bargiela y Facundo Moyano decidieron ponerle punto final a su relación a casi dos años de su boda.

La noticia la confirmó el mismo Moyano en una entrevista con TN donde sorpresivamente contó que ya no estaba en pareja con la modelo.

"Estamos separados, y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. No tengo nada más que agregar al respecto", dijo en el ciclo Verdad/Consecuencia.

La pareja se casó en una ceremonia íntima el pasado 15 de octubre de 2021 y compartían juntos una lujosa casa con decoración moderna pero minimalista.

Cómo es la casa que compartían Eva Bargiela y Facundo Moyano

Tal como se puede ver en sus redes sociales, el espacio elegido por Eva Bargiela y Facundo Moyano tiene un mix entre el diseño contemporáneo y una decoración refinada. Los suelos de parquet de tonalidades oscuras se armonizan con paredes blancas, generando un ambiente luminoso y elegante.

La casa de Eva Bargiela.

En el comedor, una amplia mesa de mármol blanco se encuentra rodeada de sillas tapizadas en tonos grises. Un llamativo espejo circular en la pared refleja un gran ventanal que permite la entrada de luz natural. Además, Eva eligió colocar macetas de considerable tamaño en distintos rincones para añadir vitalidad y color.

Eva Bargiela muestra partes de su casa en redes sociales.

Uno de los aspectos más notables de la vivienda de Eva Bargiela son las obras de arte que adornan las paredes. La mayoría de estos cuadros siguen un estilo contemporáneo.

En otra parte del hogar, se encuentran dos cuadros en blanco y negro junto a un sofá gris de estilo vanguardista con patas de metal.