A muchos seguidores de Eva Bargiela les sorprendió que llegara al Bailando 2023 en un año electoral, ya que estaba en pareja con Facundo Moyano. De todas maneras, no surgieron rumores de separación porque parecía una buena excusa para poder aparecer en un programa con mucho rating para presentar sus propuestas.

Sin embargo, este jueves 21 de septiembre, el líder político participó del ciclo Verdad/Consecuencia y, de forma totalmente inesperada, cuando le preguntaron por su esposa, él confirmó el fin de su matrimonio.

Eva Bargiela y Facundo Moyano se separaron.

En el ciclo que conducen Luciana Geuna y María Eugenia Duffard, Moyano expresó sin dar detalles: "Estamos separados, no voy a hablar del tema porque no me corresponde. Nada para agregar".

Ahora, Pía Shaw y Sofía Jujuy Jiménez participaron en A la Barbarossa revelaron cómo su amiga Eva Bargiela se enteró del inesperado anuncio de separación que dio su exmarido en vivo.

¿Cómo se enteró Eva Bargiela del anuncio de Facundo Moyano?

La panelista del ciclo de Georgina Barbarossa reveló: "Eva se enteró por televisión que estaba separada de Facundo. Anoche se encontraba en la casa de Sofi y le empezaron a llagar mensajes de sus amigas y familiares".

Jujuy confesó que se encontraban juntas cuando eva se enteró de lo que estaba sucediendo: "Fue tremendo. Estábamos comiendo porque teníamos cenita programada y de repente le empezaron a llegar mensajes preguntándole qué pasó, si estaba viendo la tele, cómo estaba... Y ella no entendía nada".

Imagen reciente de Sofía "Jujuy" Jiménez.

Por último, las amigas de Eva Bargiela compartieron que esto no era lo que habían arreglado con Facundo Moyano: "No era lo que habían hablado. Venían mal y parece que a él no le gustaba que esté en el Bailando. No se lo esperaba".

J.C.C