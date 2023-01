La situación entre Wanda Nara y Mauro Icardi está cada vez más tensa, especialmente luego de que saliera a la luz una supuesta infidelidad de la mediática con Keita Baldé, excompañero del futbolista.

Sin embargo, las razones por las cuáles la expareja sigue entrando en conflicto están muy lejos de los terceros en discordia. Así lo reveló Ángel de Brito, quien aseguró que la reconciliación entre Wanda e Icardi no se dio porque existe otro conflicto de base.

"Mauro no quiere la tenencia de las niñas, sólo quiere reconciliarse con Wanda. Está focalizado en eso. ¿Hace todo mal? Sí, lo estamos viendo públicamente con este caso nuevo del jugador que sólo ventilaron ellos porque nadie tenía la más mínima idea. Salió de la boca de ellos, no había otra forma sino", comenzó diciendo el conductor de LAM.

"Más allá de eso, también contamos hace unos días, y acá vamos atando todos los cabos, que Wanda era una de las posibles conductoras de MasterChef y yo les digo que cada día está más cerca de que eso ocurra. Pero, ¿qué es ese veinte por ciento que la separa de Mauro? Ese veinte por ciento no es un problema económico, ni de tenencia de las chicas", continuó De Brito entrando al meollo de la cuestión.

Luego, Ángel remató con el punto entre el conflicto de ambos: "Lo único, pero que es algo muy importante, es que Wanda quiere trabajar y Mauro no quiere que ella trabaje. Ese es el único tema que hoy los separa. Si no fuera por eso, estarían dándose la enésima oportunidad, viviendo juntos y toda la novela. Mauro no quiere que Wanda trabaje".

La foto que confirma por qué Wanda Nara viajó a Dubai

Pese a que Mauro Icardi habló sobre los rumores de infidelidad, Wanda Nara hizo caso omiso a estas versiones y compartió una imagen en la que explica por qué viajó a Dubai de improviso, el mismo día que cumplió años su hijo Valentino.

Wanda compartió una imagen en su Insta Stories en la que da a entender que su empresa de cosméticos, Wanda Cosmetics, tendrá su sede en Dubai. "Próximamente", expresó junto a la postal adelantando el motivo de su abrupto viaje.