Wanda Nara está envuelta otra vez en una polémica y, diferente a lo que sucedió con la China Suárez, los rumores de infidelidad ahora la involucran a ella.

El periodista español Jordi Martín confirmó que la empresaria había sido infiel a Mauro Icardi con Keita Baldé, ex compañero en Italia.

Lo cierto es que las versiones aseguran que el deportista y la rubia se encontraron en Dubai y que Icardi le habría avisado a la esposa de él. Sin embargo, Mauro negó los rumores y también hizo un fuerte descargo.

Wanda Nara desde Dubai.

Pero a pesar de que su ex esposo dio la cara, Wanda Nara hizo caso omiso a estos rumores y compartió una imagen en la que explica por qué viajó a Dubai de improviso, el mismo día que cumplió años su hijo Valentino.

La foto que confirma por qué Wanda Nara viajó a Dubai

Wanda compartió una imagen en su Insta Stories en la que da a entender que su empresa de cosméticos, Wanda Cosmetics, tendrá su sede en Dubai. "Próximamente", expresó junto a la postal adelantando el motivo de su abrupto viaje.

Qué dijo Mauro Icardi sobre la supuesta infidelidad de Wanda Nara

Las versiones de infidelidad de Wanda Nara las reveló el periodista español Jordi Martí en Intrusos, por lo que Mauro Icardi tuvo que compartir su descargo en Instagram.

"Anoche se produjo una discusión tremenda entre Mauro Icardi y Wanda Nara, según me contó el entorno directo de él, ella se escapó a Dubái con un jugador de fútbol, excompañero de Icardi", contó en el periodista generando la rabia del futbolista.

Mauro Icardi compartió un mensaje en redes y contó toda la verdad sobre la infidelidad de Wanda Nara

Mauro compartió un mensaje en el que aclaró la situación. "Te voy a ahorrar el chimento así tenés tiempo para otra cosa. Solo avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no paraba de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados), desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados porque mi propia mujer me los mandó.. Solo te voy a publicar mi puesta en contacto anoche con esta chica y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 am de Turquía hablando por videollamada y organizando la vuelta de nuestros hijos", comenzó Mauro Icardi con su descargo.