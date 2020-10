Ángel de Brito reveló si volvería a trabajar con Viviana Canosa

Si hay algo que caracteriza a Ángel de Brito es que es bastante directo con sus respuestas. El conductor de LAM hace un tiempo ya que se dedica a responder en redes sociales las consultas de sus seguidores y en esta oportunidad logró sorprender cuando habló de su excolega, Viviana Canosa.

Diez años atrás, De Brito y Canosa trabajaron juntos en Los Profesionales de Siempre, junto a Adrián Pallares, en las tardes de El Nueve, sin embargo, el periodista no volvería a trabajar con la excolorada.

Consultado por su volvería a trabajar con Viviana en una encuesta de Instagram, Ángel fue tajante: "No", escribió ante la consulta.

Recordemos que las cosas no habían quedado tan bien entre los periodistas, luego de que De Brito revelara: "Canosa me echó. Me dijo ‘yo voy a hacer todo lo posible para que no te echen porque fue una mano negra’, tipo la que persigue a Esmeralda Mitre. ‘Mañana te llamo’ y todavía estoy esperando".

“Después hablamos, nos reconciliamos y está todo bien, pero dejó de ser una amiga. Era amiga", aclaró el conductor del Cantando.