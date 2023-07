Después de la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón, salió el rumor de que Marley también tendría una acusación de este tipo sobre sus hombros y fue Ángel de Brito, quien habló de esta causa.

Los rumores se hicieron efectivos una vez que el denunciante habló en Crónica y dio su versión de los hechos sin revelar su identidad.

"Tengo miedo, tengo familia, esta gente tiene un poder tan grande y oscuro, tanta perversidad. Nadie te asegura nada. Un conductor de televisión del canal de las tres pelotas", fue la acusación de esta persona quien dio a entender que detrás de esto también hay una red grande de explotación sexual.

Qué dijo Ángel de Brito sobre Marley

Pero en medio de la incertidumbre por la causa, Ángel de Brito salió a responder a sus seguidores por qué no menciona a Marley en su programa ni en redes sociales.

“¿Por qué no hablan de Marley como hacen con Jey Mammon?”, le preguntaron en Instagram y Ángel de Brito respondió contundente. “Porque no tengo la denuncia, no habla el denunciante, ni el denunciado. ¡Contamos lo que sabemos hasta acá!”, disparó.

Hasta el momento no hay más novedades sobre el caso Marley y fue el abogado del denunciante, Sergio Ramírez, quien contó cómo sigue la causa. "En las próximas horas o próximos días, se va a saber realmente su identidad. Tiene su familia, tiene hijos, él, desde que sucedió este aberrante hecho, tenía alrededor de 16. Él tomó coraje con todas estas situaciones que fueron sucediendo. Él tiene realmente mucho miedo porque él se siente decepcionado por el canal", reveló.