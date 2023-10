Empeora la situación de Aníbal Lotocki: fue denunciado por operar a pesar de estar inhabilitado

Aníbal Lotocki cada vez se encuentra más comprometido legalmente, ahora, se reveló una nueva denuncia que le llega desde un hombre que viajó desde Brasil para operarse con él. En "El Diario de Mariana" revelaron todos los detalles del caso que protagoniza el polémico cirujano.

Primero, revelaron las grandes cifras que rodean al profesional desde que comenzó a ejercer: "Las fuentes denunciantes judiciales que pudimos consultar estiman que es la denuncia número 100 contra Aníbal Lotocki. Muchas de ellas no se hacen mediáticas y por eso no las conocemos, pero hay 100 denuncias", y la conductora del ciclo agregó indignada: "Una sola condena y que no está firme".

El equipo de "El Diario de Mariana" hablando sobre la nueva denuncia.

Luego contaron los detalles de la nueva denuncia que recibió Lotocki: "Esta nueva denuncia tiene que ver con la casa de Vicente López, porque lo acusan de haber operado en el conurbano bonaerense en 2018, pero él no tenía la matrícula para operar en la provincia de Buenos Aires", y sumó el panelista: "Él tiene matrícula para operar en misiones y en la ciudad de Buenos Aires, tenía en realidad".

Por último, explicaron en "El Diario de Mariana" por qué debe afrontas esta demanda Aníbal Lotocki: "Lo cierto es que esta denuncia es porque operó en un lugar donde no debía operar, y además porque realizó una operación sin ser cirujano".

Los detalles del hombre que decidió denunciar a Aníbal Lotocki

El panelista del ciclo de América TV continuó detallando: "El hombre brasilero dice que llega a través de su pareja a Aníbal Lotocki porque quería hacerse un implante en los pectorales y que Aníbal Lotocki le dice que no le conviene, por su actividad como modelo y por el gimnasio, y le termina ofreciéndole metracríl".

Para cerrar con el tema, aclararon que el hombre también sufre consecuencias por la cirugía de Aníbal Lotocki: "Este hombre se suma a esta denuncia colectiva que ocurrieron en distintos juzgados de la ciudad de Buenos Aires. Ahora sufre de problemas de salud".

J.C.C