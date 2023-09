Aníbal Lotocki sigue en la mira y, mientras se define su causa judicial, siguen apareciendo víctimas.

Durante este fin de semana, el periodista Diego Esteves compartió audios exclusivos del médico en el que habla por primera vez sobre las muertes de Silvina Luna y Mariano Caprarola.

“Silvina Luna tenía una hipercalcemia, tenía el calcio elevado en sangre. Ella fue la única que tuvo eso. Lo de Silvina Luna es una insuficiencia renal crónica. Otra historia, ella tuvo una calcinosis, una enfermedad que le producía calcio elevado. Una paciente así, única”, dice Aníbal Lotocki en los audios que difundió el periodista en A24.

Lo cierto es que, tras la aparición de estos audios, también surgió la palabra del hermano de Aníbal Lotocki, Diego. El hombre también se dedica a la medicina estética y vive en Misiones.

La palabra de Diego, el hermano de Aníbal Lotocki

En medio del escándalo judicial de Aníbal Lotocki, quien tiene pedido de detención por parte de Fernando Burlando, en A la tarde compartieron la palabra del hermano del médico.

Diego trabaja con su primo que también realiza intervenciones estéticas pero se distanció del médico y eludió cualquier conflicto. "Me están llamando de todos lados, pero viste, no me quiero meter porque es mucho quilombo esto. Yo trabajo con mi primo que es cirujano plástico y yo hago más que nada las relaciones públicas más que nada", agregó.

Luego, se refirió al vínculo con Aníbal Lotocki. "No tenemos nada que ver, no trabajamos juntos. Cada uno trabaja de forma independiente. Hacemos endopeel, botox, ácido hialurónico. No hacemos cirugías", disparó.