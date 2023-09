Aníbal Lotocki se encuentra en el ojo de la tormenta, mientras que la Justicia determina la prisión preventiva que fue confirmado el pasado jueves por pedido de Fernando Burlando. A medida que pasan los días, todo se complica para el médico, ya que el periodista chileno Mariano Solis estuvo en el programa Bien de Mañana conducido por Fabián Doman y reveló los hechos que cometió Lotocki.

"En 2008 o 2009, hubo una investigación, hay documentos que prueban los detalles del allanamiento y la justicia caratularon el caso como 'ejercicio ilegal de la profesión' porque no tenía el título validado. Pamela Sosa fue imputada pero no hubo condena porque no se pudo probar ninguna afección a los pacientes", contó Solis, sobre los problemas de Aníbal en Chile.

Aníbal Lotocki

Por otro lado, la producción de Bien de Mañana le mandó un mensaje al cirujano para que dijera su verdad o se defendiera, pero explicó que por el momento no podía dar declaración por pedido de sus abogados. Sin embargo, aclaró: "Lo único que te puedo decir es que no hay ninguna causa penal ni civil en Chile, lo pueden averiguar".

Y continuó, Aníbal, un poco molesto: "Ustedes averiguan de todo... en vez de llamar a periodistas de Chile, por qué no se comunican con el Sistema judicial de allá... digo, así no se guían por chismes y suposiciones", escribió indignado con el programa de Fabián Doman.



Los mensajes de Aníbal Lotocki a Bien de Mañana conducido por Fabián Doman

Finalmente, Mariano Solis brindó más detalles sobre el papel de Pamela Sosa junto a Aníbal Lotocki, cabe recordar que ambos fueron pareja durante casi una década: ‘’Fue investigada en calidad de cómplice porque, además, el departamento en el cual trabajaba él, era de ella. De todos modos, en la justicia chilena, muchos recursos para decir que no sabía nada, que no estaba al tanto, de lo que se lo acusó allá, no es un delito grave’’, explicó.

D.M