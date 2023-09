El manager de Aníbal Lotocki contó cómo está enfrentando el cirujano argentino las recientes acusaciones y las trágicas muertes de Cristian Zárate, Mariano Caprarola y Silvina Luna. El doctor se encuentra en un momento sumamente complicado, con denuncias acumulándose en su contra y su detención ordenada por el fiscal. Ante esta situación, se ha mantenido en silencio, pero un amigo cercano decidió hablar en su nombre durante una entrevista en el programa de televisión "A la Tarde" en América TV.

Aníbal Lotocki, el cirujano acusado

"Tiene que ver con la denuncia que hizo Rafael Duffort, el uruguayo que lo denuncia por haberlo operado por cosas que él jamás le pidió. El fiscal acaba de convalidar el pedido de la querella, y solicitó la urgente detención de Aníbal Lotocki, y la inhibición general de bienes, y medidas de pruebas y conectividad con las causas en trámite, por el juzgado N°60", informó Diego Esteves en A la Tarde.

Teniendo esto en cuenta, en el programa de América TV, compartieron un audio del hermano del cirujano, donde afirmaba que "no tenemos nada que ver con mi hermano. No trabajamos juntos, cada uno trabaja de forma independiente. Nosotros hacemos botox, ácido hialurónico, esas cosas son mínimas y no invasivas, no hacemos cirugías".

Finalmente, se comunicaron en vivo con Christian Manzanelli, el amigo y manager de Aníbal Lotocki, que comenzó expresando: "Quiero mandar mis afectos a la familia de Silvina, es muy lamentable lo que pasó, y a todas las personas que supuestamente denuncian que fueron afectadas por alguna mala praxis de Aníbal... Hasta que la Justicia no discrimine lo contrario, 'supuestamente'. Pero, ante todo, quiero darle mis respetos a todos".

¿Qué declaró el amigo y manager de Lotocki?

Cuando Karina Mazzocco le preguntó si cree que su amigo es inocente, el entrevistado respondió: "Yo te manifiesto lo que yo siento de manera personal. Yo considero que, si la Justicia determina y asegura que él es responsable de todos estos daños, deberá pagarlo en la Justicia, como corresponde, debe ir preso como corresponde. A mí parecer, lo banco a Aníbal, lo quiero mucho... Eso no me convierte a mí, como amigo, en un delincuente. Pero no puedo correrme de mis afectos, porque el hombre conmigo siempre se portó muy bien".

Cora Debarbieri le consultó a Manzanelli: "¿Qué te dice Aníbal Lotocki? Calculo que Lotocki debe prender la tele, ver lo que dicen, debe ver cada denuncia que se va sumando día a día. ¿Cómo está él? ¿Qué es lo que te dice? ¿Está sorprendido, angustiado?", a lo que Cristian respondió: "Yo empecé a trabajar con Aníbal no hace mucho en la parte de la prensa, creamos una linda amistad".

Después, rememoró: "Hace unos días Matías Vázquez me encuentra en la puerta de la casa, había ido a verlo después de mucho tiempo, y de ese día no volví a hablar con él. Ese día cuando fui me encontré con un Aníbal, con una historia personal completamente triste, destructiva, desbordado, sobrepasado, lloró".

Luego, decidió compartir la conversación que tuvo con Aníbal Lotocki en ese momento: "¿Qué vamos a hacer? Yo creo que es momento de que salgas a hablar, tal vez la gente no te entienda, porque piensan que sos frívolo, que no tenés sentimientos, pero tenés que salir a hablar y poner la cara, porque amerita la situación que hables vos, no un vocero. Que te crean, que no te crean, que te condenen o no, es algo que tenés que manejarlo vos propiamente".

"'¿Vos sabes cuáles van a ser las 3 o 4 preguntas que te van a hacer de entrada? Si sentís culpa, si estás arrepentido de algo, por qué no te mostrás arrepentido'. Entonces, él se quiebra en ese momento y me manifiesta llorando 'te voy a abrir mi corazón, yo soy un hombre que me manejo de una forma que seguramente frente a la gente no genero empatía. ¿sabes el dolor que es para mí que tienen que venir mis hijas de 10 años a mi casa y yo no puedo llevarlas a la plaza?'", reveló Christian.

Al instante, Cora señaló: "¿Sabes cuánto es el dolor que tienen las familias de Silvina Luna, de Mariano Caprarola y de todas las víctimas?". A lo que el manager de Lotocki comentó: "Entiendo y te comprendo, pero con ese mismo concepto, él no puede mostrarse como es". En ese momento, la panelista de “A La Tarde” cerró afirmando que "puede mostrarse como es brindando una nota".

SDM