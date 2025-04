Como es usual, Ana García Moritán volvió a lucirse con sus looks, y esta vez con uno para realizar equitación. Previamente ya pudimos verla disfrutando de esta actividad junto a la hija de Barby Franco y Fernando Burlando (Sarah). Sin embargo, esta vez decidió presentarse a su clase de equitación con su madre, y para ello utilizó sus mejores prendas.

La hija de Roberto García Moritán se posiciona como una de las más tiernas “mini it girls” de la farándula. Es por ello que, en cada ocasión, presenta sus elegantes vestimentas que le permiten estar cómoda y glamourosa.

Pampita y Ana García Moritán

Anita García Moritán montó a caballo con Pampita y lució un look total pink

Ana García Moritán, hija del reconocido político y empresario Roberto García Moritán, volvió a marcar la pauta de la moda. Esta vez, la hija de Pampita sorprendió al reversionar el tradicional look de equitación con un giro moderno, tierno y totalmente en sintonía con las tendencias de la temporada.

La ocasión fue una clase de equitación en la que Anita no estuvo sola, ya que compartió el momento con su madre. Esta última la acompañó en esta experiencia ecuestre y posó junto a ella sonriente y orgullosa.

El adorable look total pink de Anita García Moritán

Anita García Moritán optó por un look tan cómodo como encantador, los jeans al cuerpo combinados con una blusa estampada de pequeñas flores. Como toque especial, sumó un chaleco de lana tejido a mano, ideal para los días frescos y perfecto para destacar su estilo girly. Esta prenda comenzó a ganar cada vez mayor popularidad en los armarios de las estrellas para le temporada otoñal.

El conjunto fue completado con clásicas botas de montar en cuero negro y un casco de equitación en un delicado tono rosa bebé. En cuanto a su peinado, eligió unas trenzas cocidas con un moño en color blanco del lado derecho.

Anita García Moritán montando a caballo con su mamá

Por su parte, Pampita exhibió un look que constó de un buzo de AC/DC, unas calzas negras y unas botas de montar en color negro. En cuanto a su beauty look no llevó maquillaje, pero sí lució unas gafas opacas con marco ovalado.

Anita García Moritán y Pampita, juntas y cómplices

Anita García Moritán reversionó el tradicional look de equitación con un conjunto country core. La pequeña de tres años de edad montó a caballo y lució la tendencia de la temporada, los chalecos de lana. Además, la combinó con una adorable camisa de flores y unos mini jeans al cuerpo.

C.G.