Nati Jota sorprendió a sus seguidores este fin de semana con su estadía en la base Marambio, Antártida. La mediática ya alejada de Luzu Tv y la discusión con su ex jefe, Nicolás Occhiato quedó atrás y está enfocada en sus nuevos proyectos y nuevas propuestas laborales.

Nati Jota en base Marambio

Apenas aterrizó en la Antártida relató a través de sus redes sociales esta nueva aventura: "Orgullosa de poder acercarles la ANTÁRTIDA ARGENTINA . Y yo cumpliendo otro sueño de esos que no sabía que tenía, conociendo un lugar ÚNICO y con el privilegio de poder compartirlo con ustedes. Eso es lo más especial de todo", comenzó la influencer su post.

Las fotos de Nati Jota en la Antártida

"Acá, en la Base Marambio (no puedo creer que digo Base Marambio y no es un chiste refiriéndome a un lugar recóndito -pero no tanto-) viven entre 80 y 200 personas, depende de la etapa del año, lejísimos del continente, con un clima super hostil, con una misión especial y en comunidad colaborándose todos entre todos, cada uno con su aporte y su rol. Nada, un flash. Y no saben qué amorosa la gente de acá, orgullosa de nuestra Antártida y mega servicial. Bueno LOS AMO! gracias x acompañarme e impulsarme en cada paso. Ya les seguiré contando y mostrando más", enfatizó la ganadora del Martín Fierro digital.

En una de sus historias mostró donde se está alojando en la Base Marambio y presentó a parte del personal de la tripulación. “Esto es nuestro alojamiento, este en nuestro cuarto, esa es mi camumis”, finalizó la influencer.

Nati Jota respondió a las declaraciones de Nico Occhiato por su salida de Luzu TV

Hace unas semanas Nati Jota anunció su retirada de Nadie dice Nada, programa de Luzu TV que le pertenece a Nico Occhiato. Tras la despedida de la influencer y periodista, Nati Jota respondió a las polémicas declaraciones de su ex compañero que instalaron sospechas de una fuerte pelea.

Nati Jota enojada con Nicolas Occhiato

"No me la quiero cruzar más... Para nosotros está muerta", fue el comentario de Nico Occhiato durante el programa que alertó a los oyentes. Hubieron muchas especulaciones por los motivos de renuncia y la conclusión que más se difundió entre el público fue el tema de los bajos salarios, como lo anunció Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

En conversación con Socios del Espectáculo, Nati Jota respondió a las declaraciones de Occhiato. "No lo había visto, creo que fue hace un par de días. Obvio que lo tomé en tono de chiste cómo nos manejábamos nosotros", comenzó explicando la influencer. Nati Jota explicó que un chiste como aquel, en su ausencia, suena raro para la audiencia pero que "Podría haber pasado igual si yo estaba ahí".

Los comentarios de Nico Occhiato trascendieron a tal punto que él mismo se comunicó con su ex compañera de trabajo. "Cuando salieron todas las notas en los portales me escribió Nico. ´Che bol... no te vayas a flashear con que esto es verdad. Fue en joda´. Es el tono con el que nos vinculábamos nosotros"