Hace unas semanas Nati Jota anunció su retirada de Nadie dice Nada, programa de Luzu TV que le pertenece a Nico Occhiato. Tras la despedida de la influencer y periodista, Nati Jota respondió a las polémicas declaraciones de su ex compañero que instalaron sospechas de una fuerte pelea.

"No me la quiero cruzar más... Para nosotros está muerta", fue el comentario de Nico Occhiato durante el programa que alertó a los oyentes. Hubieron muchas especulaciones por los motivos de renuncia y la conclusión que más se difundió entre el público fue el tema de los bajos salarios, como lo anunció Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

En conversación con Socios del Espectáculo, Nati Jota respondió a las declaraciones de Occhiato. "No lo había visto, creo que fue hace un par de días. Obvio que lo tomé en tono de chiste cómo nos manejábamos nosotros", comenzó explicando la influencer. Nati Jota explicó que un chiste como aquel, en su ausencia, suena raro para la audiencia pero que "Podría haber pasado igual si yo estaba ahí".

Los comentarios de Nico Occhiato trascendieron a tal punto que él mismo se comunicó con su ex compañera de trabajo. "Cuando salieron todas las notas en los portales me escribió Nico. ´Che bol... no te vayas a flashear con que esto es verdad. Fue en joda´. Es el tono con el que nos vinculábamos nosotros"

Nati Jota en el Mundial Qatar 2022 con Nadie Dice Nada.

A su vez, Nati Jota aseguró que "No hay onda con Nico" luego de que los oyentes se ilusionaran con una relación romántica entre los conductores. La periodista e influencer se hizo a un lado de Luzu TV para encarar nuevos proyectos.

Nai Awada reveló que Nati Jota le hacía bullying en el colegio

Naiara Awada tiró una bomba este jueves por la tarde, cuando acusó a Nati Jota de hacerle bullying durante el secundario al que ambas asistían, el colegio Ecos. La actriz habló con Rating Cero sobre los reiterados episodios que tuvo que vivir durante su adolescencia y cuál es su percepción de la conductora hoy en día.

“Me hizo bullying toda la secundaria, me produjo ataques de pánico, me amenazaba con pegarme. Ojalá se sepa quién es de una vez, el tiempo me dará la razón, es muy mala mina”, comenzó tajante Awada, quien decidió no guardarse nada y advertirle al público sobre la experiencia que ella tuvo con Jota. “A mí me hizo mierda, gracias a ella me fui de ese colegio. Era muy mala, yo me encerraba en el baño y ella me esperaba afuera con su grupo de amigos que al día de hoy siguen siendo sus amigos”, expresó.

No sé cómo mierda está en los medios. Mi papá tuvo que llamar a sus padres. Imaginate lo que fue para mí después de todo eso verla en televisión”, cerró.

