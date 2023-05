Antonela Roccuzzo marca tendencia sea cual sea la ocasión. No importa si se trata de un look trendy para apoyar en la cancha a su esposo, Leo Messi, o si simplemente opta por un cómodo look para hacer ejercicio, la empresaria siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda.

Su talento y estilo ha llevado a que muchas empresas se interesen en sus habilidades, invitándola a participar de presentaciones o eventos exclusivos. Tal fue el caso de Guerlain, una reconocida firma francesa de belleza, que eligió a Antonela Roccuzzo como una de las anfitrionas para un brunch que tuvo lugar en París.

El look total white de Antonela Roccuzzo.

Para dicha ocasión, Antonela Roccuzzo vistió un conjunto de dos piezas que no decepcionó y se llevó todas las miradas en la capital francesa.

Se trató de un set compuesto por un crop top con breteles cruzados y un pantalón palazzo tiro alto. El conjunto era color perlado, lo cual le dio un toque extra elegante, y al tratarse de una tela especial, incluyó unos pliegues que le dieron movimiento y sofisticación al look.

Antonela Roccuzzo se sometió al microbladding, un tratamiento de belleza

La esposa de Leo Messi siempre es elogiada por su manera de vestir y su belleza natural, sin embargo, sorprendió a todos cuando apareció en la alfombra roja luciendo un tanto diferente. Es que sus cejas estaban bien definidas, lo cual fue posible gracias a un tratamiento estético que se realizó.

Antonela Roccuzzo y Leo Messi.

Se trata del microbladding, un procedimiento que se basa en rellenar con color las áreas deseadas de la ceja y así darle forma, definición y volumen. Este tratamiento elegido por Antonela Roccuzzo se realiza en los centros de belleza y es un proceso que dura alrededor de 20 días, donde se tiñen los vellos para definir correctamente la forma.

H.O