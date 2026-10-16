Así está hoy Antonia, la hija de Claudia Fontán y Matías Aubi, a sus 21 años: arquitectura, viajes y experiencias por el mundo

Antonia Aubi es la hija de Claudia Fontán y Matías Aubi. Mientras su mamá desarrolló una extensa trayectoria como actriz y conductora en la Argentina, ella eligió continuar su camino en el exterior. A sus 21 años, vive en Milán, Italia, después de haber pasado una temporada en Nueva York, y dedica buena parte de su tiempo a sus estudios y a conocer distintos destinos.

Claudia Aubi

La vida de Antonia Aubi en Milán

Después de vivir en Nueva York, Antonia se instaló en Milán. Allí estudia Diseño de Interiores, una carrera vinculada con su interés por los espacios y la arquitectura. Su elección académica coincide con el entorno en el que vive, donde conviven edificios históricos, propuestas contemporáneas y algunas de las principales referencias internacionales del diseño.

Antonia Aubi actualmente vive en Europa

Los viajes también ocupan un lugar importante en su vida. Entre los destinos que conoció se encuentran Ibiza, Sorrento y Puglia, en Europa, además de Tulum y Miami. Cada uno ofrece paisajes y estilos diferentes, desde las costas del Mediterráneo hasta los escenarios tropicales de México; lo que la ayuda a crear diseños desde diferentes perspectivas.

La conexión con Matías Aubi y su interés por la arquitectura y el diseño

El interés de Antonia Aubi por los espacios y la estética encuentra un antecedente en su propia historia familiar. Su papá, Matías, es publicista y también está vinculado con la arquitectura y el diseño. Fue él quien proyectó la casa familiar de Nordelta en la que creció junto a Claudia Fontán, una vivienda que forma parte de sus recuerdos de infancia.

Antonia Aubi está estudiando diseño de interiores

Actualmente, Antonia se forma en Diseño de Interiores en Milán, mientras que su papá también tiene un vínculo con el diseño de espacios a través de su trabajo. La casa familiar de Nordelta en la que creció y la que le despertó el interés del diseño tiene dos plantas y una propuesta estética que combina el estilo nórdico con detalles industriales y elementos vintage

La relación de Antonia Aubi con su mamá, Claudia Fontán

Aunque vive lejos de Argentina, Antonia Aubi mantiene una relación muy cercana con Claudia Fontán. La actriz viaja con frecuencia a Europa para visitarla y ambas comparten momentos juntas durante esos encuentros. El parecido físico entre madre e hija es uno de los aspectos que más llama la atención en las fotografías que publican, en las que también se percibe la complicidad que mantienen.

El público argentino tuvo oportunidad de conocer a Antonia Aubi durante algunas de sus apariciones junto a Claudia en MasterChef Celebrity. En aquel momento, Claudia Fontán participaba del certamen de cocina y su hija estuvo presente en breves intervenciones que permitieron verlas juntas frente a las cámaras.