Así es la cocina de Claudia Fontán: mesadas de mármol, vajilla a la vista y detalles industriales

Claudia Fontán volvió a conquistar a sus seguidores con una de sus mejores recetas. Esta vez, la actriz compartió el paso a paso de su budín de zanahoria, una preparación que suele cosechar miles de reproducciones en sus redes sociales. Sin embargo, además de los secretos culinarios, el video dejó al descubierto uno de los espacios más importantes de su hogar: una cocina amplia, luminosa y con una decoración tan cuidada como funcional.

Claudia Fontán

Entramos a la cocina de Claudia Fontán: mesadas de mármol, vajilla a la vista y detalles industriales

El ambiente refleja a la perfección el estilo de vida de Claudia Fontán, quien convirtió la gastronomía en una de sus grandes pasiones. Cada rincón parece pensado para cocinar, recibir invitados y disfrutar de largas sobremesas familiares.

Uno de los elementos que más llama la atención es el protagonismo absoluto del mármol de Carrara. Tanto las mesadas como la gran isla central están revestidas con esta piedra natural de fondo blanco y vetas grises marcadas, una elección que aporta elegancia y una estética profesional. Además, el material potencia la luminosidad natural del ambiente y refuerza la sensación de amplitud.

Así es la cocina de Claudia Fontán

Para equilibrar la frialdad visual del mármol, la conductora incorporó piezas de madera que aportan calidez. La gran mesa de comedor de madera maciza, integrada al sector de cocina, se convierte en el corazón del ambiente y genera un punto de encuentro para la vida cotidiana. Combinada con sillas blancas de diseño contemporáneo y una iluminación cuidadosamente pensada, la zona suma una impronta acogedora sin perder sofisticación.

Otro de los detalles que define la personalidad de la cocina es el concepto de "vajilla a la vista". En una gran biblioteca abierta conviven tazas, platos, frascos de almacenamiento y una importante colección de libros de cocina. Sin esconder los objetos cotidianos, la actriz los transforma en parte de la decoración.

Los detalles de la cocina de Claudia Fontán

La iluminación también tiene un papel destacado. Sobre la mesa principal cuelgan grandes lámparas de diseño orgánico, con formas redondeadas y acabados claros, que funcionan como verdaderas piezas escultóricas dentro del ambiente.

Por último, los detalles industriales aportan el toque contemporáneo. La grifería, la bacha y los electrodomésticos de acero inoxidable combinan con paredes en tonos gris cemento suave y aberturas oscuras que suman carácter sin restarle calidez al conjunto.

La cocina de Claudia Fontán como set de grabación

El resultado es una cocina moderna y elegante, pero al mismo tiempo cálida y funcional, un espacio que refleja a la perfección la pasión de Claudia Fontán por la cocina y el placer de compartir.