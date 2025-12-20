Claudia Fontán volvió a conquistar a sus seguidores con una receta que no falla en las Fiestas: la clásica ensalada rusa, ideal para la mesa de Navidad. Práctica, rendidora y con ese sabor que remite a las reuniones familiares, la actriz compartió en un video el paso a paso de su versión, con algunos toques personales y varios consejos clave para que salga perfecta.

El paso a paso de la receta de ensalada rusa de Claudia Fontán, ideal para la mesa de Navidad

“Arrancamos con papas, zanahorias y huevos”, explicó Claudia Fontán para comenzar con la base infaltable del plato. Mientras los vegetales se cocinan, La Gunda sumó pepinos "bien picados", aceitunas verdes, un ají en vinagre y, para quienes disfrutan de los sabores intensos, un par de anchoas. Todo lo mezcló en un bowl con las papas y zanahorias ya cocidas, una lata de atún, abundante mayonesa y huevo duro picado. El detalle que marca la diferencia: hacer la mezcla con las papas todavía tibias, para que los sabores se integren mejor.

A la hora de presentar, La Gunda propuso llevar la ensalada a una fuente, darle una forma prolija, cubrirla con mayonesa y decorarla a gusto: anchoas, ajíes, aceitunas o lo que haya en la heladera. “Prepará un lindo plato”, recomendó, porque en Navidad la mesa también entra por los ojos.

En el posteo que acompañó el video, Claudia Fontán resumió por qué esta receta es un éxito asegurado: es fácil, rica y perfecta para compartir sin complicarse demasiado. Además, dejó tips infalibles: no pasar de cocción las papas y zanahorias, evitar las anchoas si no gustan y, si es posible, usar pescado fresco cocido en lugar de atún en lata. “Viva la ensalada rusa y feliz Navidad”, cerró La Gunda, celebrando un clásico que nunca pasa de moda y que vuelve a decir presente en las Fiestas de fin de año.

Todos los ingredientes para hacer la receta de ensalada rusa

Ingredientes (para 4 personas)

3 papas medianas

2 zanahorias medianas

3 huevos

1 lata de atún (o 200 g de pescado fresco cocido)

2 pepinos en vinagre chicos, bien picados

10 aceitunas verdes, picadas

1 ají en vinagre, picado

2 anchoas (opcional)

4 a 5 cucharadas de mayonesa (o a gusto)

Sal, a gusto

Para la presentación: