Diego Peretti, Claudia Fontán, Diego Torres y Flor Bertotti arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

El cine argentino sigue ganando terreno en las plataformas internacionales. En un escenario donde las producciones locales se abren paso entre grandes títulos globales, Netflix volvió a apostar por una historia nacional que mezcla humor, emoción y nostalgia, y el resultado fue un éxito inmediato.

Casi Leyendas en Netflix

Protagonizada por Diego Peretti, Claudia Fontán, Diego Torres y Florencia Bertotti, Casi Leyendas se convirtió en una de las películas más vistas del servicio de streaming en los últimos días. Con un tono cálido y una trama que apela a la memoria afectiva, el film demuestra que las historias simples, cuando están bien contadas, pueden llegar a cualquier rincón del mundo.

De qué trata Casi Leyendas

La historia sigue a Santiago Segura en el papel de Axel, un músico que regresa a Buenos Aires después de más de dos décadas con una misión: reunir a la banda que alguna vez formó junto a sus amigos. Aquel sueño de juventud, que los unió por la pasión y la música, quedó atrás con los años, las responsabilidades y las heridas personales.

Uno de esos viejos compañeros es Diego Peretti, quien interpreta a Javier, un profesor atrapado en la rutina y la frustración. Junto a él, Diego Torres da vida a Lucas, un abogado de aparente éxito pero sumido en una profunda crisis personal. El reencuentro entre los tres despierta viejas rencillas, resentimientos y, sobre todo, la posibilidad de volver a intentarlo, aunque el tiempo y las circunstancias no sean los mismos.

Dirigida por Gabriel Nesci, la película combina comedia y reflexión con un equilibrio que atrapa. El guion logra emocionar sin caer en sentimentalismos y hace reír sin exagerar. Claudia Fontán y Flor Bertotti completan un elenco sólido que aporta calidez y credibilidad a cada escena, mientras que la dirección utiliza las calles de Buenos Aires como un personaje más, cargado de recuerdos y simbolismo.

El éxito de esta producción confirma una vez más el poder del cine argentino en las plataformas globales. Aunque la película fue estrenada originalmente en 2017, su llegada reciente a Netflix la posicionó nuevamente en el centro de la conversación, con Diego Peretti, Claudia Fontán, Diego Torres y Flor Bertotti celebrando un nuevo triunfo que atraviesa fronteras.