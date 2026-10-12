Delfina Blaquier mostró su semana favorita: La pasión por los caballos, el orgullo por su hija Alba y sus looks más elegantes

Delfina Blaquier compartió en sus redes sociales una selección de imágenes de los últimos días, en las que reunió algunas de sus grandes pasiones. Los caballos, la moda y los momentos familiares tuvieron un lugar destacado en la publicación, que también incluyó una fotografía de su hija Alba Figueras durante una actividad ecuestre.

La empresaria mostró distintas escenas de su semana, desde jornadas en el campo hasta algunos de los conjuntos que eligió para sus salidas. Entre las postales, una de las más llamativas fue la de Alba montando a caballo, lo que refleja el vínculo de la familia con el mundo ecuestre.

Delfina Blaquier compartió una imagen de su hija Alba durante un salto ecuestre

Delfina Blaquier compartió una de las secuencias más destacadas: Alba Figueras aparece montando un caballo mientras supera un obstáculo. La joven lleva casco de protección, chaqueta oscura y pantalones de equitación, con el cuerpo inclinado hacia adelante para acompañar el movimiento del animal.

Alba Figueras durante un salto ecuestre, en una de las imágenes compartidas por Delfina Blaquier.

El salto ecuestre es una disciplina diferente del polo que practica su padre. Nacho Figueras desarrolló una reconocida trayectoria como polista, mientras que Delfina también mantiene una relación cercana con este ambiente, presente tanto en su vida personal como en algunos de sus proyectos profesionales. La imagen de la niña permite observar cómo ese interés por los caballos también forma parte de las actividades de la nueva generación.

Los looks y los momentos especiales de Delfina Blaquier en su semana

La moda también tuvo su espacio en la publicación de Delfina Blaquier. En una de las imágenes aparece un conjunto integrado por jeans azules, un cinturón de cuero marrón y un top estampado de cuello halter. El conjunto mantiene un estilo informal, con prendas clásicas y un diseño que concentra la atención. La elección de colores y accesorios acompaña una estética vinculada al campo, habitual en las imágenes que comparte de su entorno cotidiano.

Uno de los conjuntos incluidos en la selección de imágenes que Delfina Blaquier compartió en Instagram.

Otra de las fotografías se concentra en los accesorios. Allí aparece un bolso estampado en tonos marrones, acompañado por prendas de abrigo en colores neutros. La combinación incorpora distintas texturas, entre ellas un tejido grueso y una campera con interior abrigado.

Un bolso estampado y prendas en tonos neutros, entre los detalles de moda de la publicación.

Entre las imágenes compartidas también aparece una escena tomada en el campo, donde tres personas se encuentran junto a dos caballos oscuros. La fotografía muestra un momento de cercanía con los animales, en un espacio abierto y rodeado de vegetación. Una de las personas acaricia a un caballo, mientras otra permanece junto al segundo animal.

Una de las escenas en el campo que Delfina Blaquier compartió

Además de su trabajo como fotógrafa, Delfina Blaquier participó en proyectos relacionados con la moda y el estilo de vida ecuestre, dos intereses que también aparecen en sus publicaciones personales. En esta ocasión, la selección de imágenes permitió observar distintos aspectos de su entorno, desde los detalles de vestuario hasta las actividades al aire libre que comparte con su familia.