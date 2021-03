Aparecen nuevos audios del entorno de Diego Maradona a tres meses de su muerte

Luego de que se den a conocer los primeros audios del entorno que debía cuidar la salud de Diego Maradona, ahora aparecieron nuevos audios previos a su muerte el 25 de noviembre. Se filtraron mensajes de Maximiliano Pomargo, Matías Morla, Leopoldo Luque y Nicolás Taffarel.

Infobae reveló unos nuevos datos y uno de los que más llamó la atención fue una conversación entre Taffarel, su kinesiólogo y cuñado de Víctor Stinfale, junto con Luque, previo al cumpleaños de Maradona.

"Decime que aunque sea puede hablar, boludo... ¿Puede hablar o no?", consultó Luque en uno de los audios. "¿Sabés cómo se fue? No podía ni caminar, un papelón", respondió el kinesiólogo y agregó: "¿Sabes que la cagada se la manda Matías, Leo? En confianza. Lo fue a despertar a las 9 de la mañana, él con Víctor entraron a la pieza y lo quisieron despertar porque era el cumpleaños y se la re mandaron". "Que boludos que son, cómo le van a alterar el sueño así", respondió.

"Una bronca, la cara desencajada, perdido. Para colmo fue Gianinna y otra vez lo vio mal, la mina se largó a llorar, un desastre. ¿Por qué lo despertás? (...) Es un pelot...", dijo Tafarel: "Va a ser un papelón, si te dice dos palabras coherentes, olvidate, es la gloria". El miedo que tenía el entorno era la posibilidad que Dalma y Gianinna se lo llevaran a su casa. Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla, mantuvo una charla con Luque sobre el tema.

"Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos”, dijo Pomargo.

Además apareció un audio de Matías Morla quien tras recibió un pedido de Luque para que a Diego “le corten el accesos a alcohol, pastillas y faso”.

"Y pero boludo, vos me decís así, cortale el alcohol o el faso. Boludo, el faso yo no tengo nada que ver. Mirá que voy a comprar marihuana, boludo. Y el alcohol ahí en la casa no sé quién lo compra, boludo, yo no me dedico a eso, soy abogado. No hago las compras de la casa. Y las pastillas tampoco soy médico. No sé qué decirte. Si el tipo no puede administrarse las pastillas o alguna historia de esa naturaleza me parece que está para una internación, pero yo no puedo estar controlando que vayan a comprar una botella de cerveza o de Coca-Cola. Yo soy abogado boludo, no soy el papá, ¿me entendés? No sé cómo manejar la situación ésta", dijo Morla.

Verónica Ojeda reveló que Diego Maradona quería conocer un nuevo amor

Para sorpresa de muchos Verónica Ojeda, expareja de Diego Armando Maradona madre de su hijo Diego Fernando hizo una importante revelación. Contó que el astro "quería ser feliz y conocer a una chica". “Estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y la invite a salir a esa chica”, contó Ojeda en su testimonio para el documental que realizó Infobae sobre la muerte de "el Diego".

Según Teleshow, esa "chica" se trataría de una empresaria del mundo de la decoración a la que había conocido cuando estuvo en una de sus propiedades trabajar. Según se supo hoy en "Los Angeles a la Mañana" esta diseñadora es amiga de Cinthia Fernández y Maradona le habría mandado un regalo justo cuando la candidata estaba con la angelita.

La mujer en cuestión es conocida como Jazmín Barbini y la presentaron en "LAM". Verónica inicio la relación con Diego en 2005 y ocho años más tarde llegó Dieguito Fernando como fruto de ese amor que no pudo perdurar en el tiempo.