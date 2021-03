Araceli González habló del drama familiar que atraviesa tras sufrir coronavirus

Si bien se contagió de Coronavirus, hoy Araceli González se encuentra mucho mejor en compañía de su esposo Fabián Mazzei y ya recuperada realizó un dramático relato de lo que le tocó vivir y lo que están padeciendo su tío y su sobrino quienes siguen internados con fiebre muy alta y la están peleando.

"Después de casi 12 días vuelvo a aparecer acá en las redes. La verdad, la pasé muy mal. Es un virus que no se lo deseo a nadie y los que lo tuvieron saben perfectamente lo que se siente. Algunos tuvieron más suerte, no sé de qué dependerá eso, si alguien está bien alimentado, si se cuida...", contó la actriz en una historia de Instagram.

Pero también Araceli González contó la preocupación que tiene por su familia por el Coronavirus: "Hoy estamos con un panorama bastante difícil dentro de mi familia. Tenemos a mi tío internado, que es como mi papá, y se encuentra inducido a coma. No hay que subestimar que a los niños no les pega como a nosotros. Mi sobrinito está con mucha fiebre hace 8 días y se encuentra internado con su mamá, que terminó de cumplir su cuarentena junto a su hijo dentro de la clínica”, explicó según ciudad.com.

Finalmente le agradeció a las personas que se preocuparon por su salud y le enviaron mensajes: "Gracias por esos videos preciosos y alentadores que me hacían sentir que realmente era muy querida. Me he emocionado mucho con la cantidad de videos que recibí, algunos los repliqué en mi Instagram cuando tenía un poco de fuerzas”, cerró.

¡Mucha fuerza para la familia de Ara!

Fabián Mazzei reveló cómo se encuentra Araceli González tras contraer Coronavirus

"Positivo para mi. Negativo para Fabi", así Araceli González daba a conocer la noticia de que tenía Coronavirus. La empresaria, comenzó a sentirse mal, con muchos de los síntomas asociados al virus y lo compartió con sus seguidores: "Hace 2 días que estoy con un montón de síntomas; dolor de cabeza, dolor muscular y fiebre. Mi tío está internado con Covid, mi prima y mi tía también están con Covid", decía en sus redes.

Ahora, Fabián Mazzei habló de cómo sigue la salud de Araceli en medio de este difícil momento: “Ella está sin fiebre hace dos días pero dolorida en todo el cuerpo. Y cuando intenta caminar un poco, se cansa. Le pone garra pero es una enfermedad que te angustia. Porque hasta que no pase no sabes lo que te va a suceder“, le dijo el actor al periodista Juan Etchegoyen en el ciclo de Mitre Live.

“A veces tiene un dolor de cabeza muy fuerte“, agregó Mazzei sobre los síntomas de su pareja.