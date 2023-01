Araceli González y Fabián Mazzei llevan quince años de relación. Los últimos nueve ya de casados. Por eso, fueron muchas las vivencias y experiencias que compartieron juntos.

En la tarde de este miércoles, la actriz realizó un posteo con un mensaje larguísimo sobre la vida junto a su marido y reveló un Tip (o varios) para mantenerse unidos y felices.

Araceli González y Fabián Mazzei.

"La verdad nos disfrutamos de la compañía! Con todo lo que eso encierra. Y despliega! Ambos nos súper elegimos y somos la combinación perfecta o no pero funciona bien! Muy bien!

Impulsiva / calmo. Intuitiva / espiritual. Rápida/ sus tiempos pero firmes. Hogar/Hogar. Atenta/ Atento. Amor del bueno/ amor del súper bueno. Cuido / protege. Hablo / buen escucha. Aperitivo / vino. Eufórica / Paz. Y massss", comenzó escribiendo Araceli González sobre Fabián Mazzei.

Y continuó: "Tip: ya Que les encanta! Trabajar en nuestra construcción y evolución ahí nos ponemos mas lúcidos y ese es el camino! Abandonar caminos Narcisistas que solo te usan ! Oleajes fuertes, intensos pero al final es el cansancio más hermoso! Trabajando en vos. Y eso arma tu alrededor . Cambia tu foco! Hay días intensos en la vida de cada uno con distintas batallas pero a la noche El y yo cenamos en Paz".

Araceli González y Fabián Mazzei.

Luego, la actriz le dedicó a su marido: "Gracias Mazzei se que no soy fácil pero uno responde a lo que le toca. No justifico ! Mejoré o no? Nos formamos para guerras diferentes y disfrutes diferentes. Pero no ser fácil no modifica mi entrega porque es total . Lo sabes no? Te amo! Gracias por hacer despertares con música en la casa. Se había dejado de escuchar antes de conocerte".

Por último, Araceli González escribió: "AMORE por más! Alla vamos! Éxito es respirar hasta los ovarios. Dormir con quien despiertas. Y seguir sueños.

La edad no es un límite. Fiel a vos. Y lo que vendrá!"

Araceli González y Fabián Mazzei.

Araceli González recordó el momento en que perdió un embarazo de Fabián Mazzei

En agosto pasado, la actriz dio la posibilidad de enviarle preguntas por las Historias de Instagram. Allí le preguntaron por qué no tuvieron hijos con su marido.

"Esta pregunta es fuerte, es la primera que recibo", comenzó diciendo Araceli González ante la consulta de por qué no habían sido papás con Fabián Mazzei por parte de un follower a través de las Historias de Instagram. Y la actriz continuó: "Casi fuimos papás pero lamentablemente lo perdimos antes de los tres meses".

Con una amplia sonrisa, la modelo culminó la respuesta y continuó contestando otras preguntas que tenían que ver con otros aspectos de su vida, sobre todo el laboral.