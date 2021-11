Aseguran que a Nicole Neumann le cayó muy mal el rumor de embarazo de Mica Viciconte.

Desde hace unas semanas comenzaron a circular y cada vez más fuertes los rumores que indican que Mica Viciconte y Fabián Cubero tendrán su primer hijo y hasta el nombre trascendió si es barón. Si bien Nicole Neumann no se pronunció sobre el tema Débora D'Amato aseguró que a la modelo y conductora no le estaría cayendo nada bien la noticia.

“Seguramente, a Nicole le caiga muy mal que venga un hermanito para sus niñas”, analizó la panelista de "A la tarde", el programa que conduce Karina Mazzocco por América.

“Si te deben plata (el abogado de Nicole dijo que Poroto le debe dinero a su ex) y no pueden mantener a tus hijos, no te gusta que venga otro en camino”, cerró D’Amato, deslizando que esta noticia, que ni Mica ni el exfutbolista salieron a confirmar ni desmentir, no habría sido visto con buenos ojos por parte de la modelo.

Nicole Neumann habló de Mica Viciconte: "No se crean todo..."

En medio de rumores de embarazo de Mica Viciconte con Fabián Cubero, se sumó un nuevo conflicto en la familia.

El debut de Indiana Cubero como modelo generó algunas diferencias entre la ex pareja y hasta un picante cruce, en el mismo día del desfile donde todos coincidieron. “Debutó mi hija en la pasarela, que es lo más. El resto es todo cotillón, diría Moria Casán”, dijo Nicole Neumann en Intrusos sobre este encuentro con Poroto y Mica.

“No se crean todo lo que cuentan, chicos, pero igual está todo bien. ¿Fabián contó que no hubo saludo en la comunión de la nena? Lo bueno es que a Manu Urcera no le interesa estar hablando en la prensa, ni a mí tampoco”, disparó.

