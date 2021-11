Mientras se espera la confirmación oficial de su embarazo, Mica Viciconte sigue generando polémicas.

Según informó Estefanía Berardi en Mañanísima, la participante de Masterchef Celebrity mantuvo una abrupta separación y alejamiento de Dalila Martinelli, su mejor amiga en Combate.

La mujeres participaban en el ciclo de Canal 9 y allí fue que forjaron una creciente amistad que terminó mal. "Hablé con Dalila, le pregunté: '¿Es verdad que estás peleada con Mica?'. Y ella me dijo: 'Sí, demasiadas diferencias para una amistad'. Terminaron las dos re calientes", dijo la periodista.

Los motivos por los que Mica Viciconte se distanció de su mejor amiga

Al parecer, Mica Viciconte apartó a Dalila del grupo que conformaban por diferencias en las maneras de pensar. "Dalila me dijo que sentía que Mica la limpió por pensar distinto. Estaba con la energía muy puesta en el laburo y Dalila dijo que se sentía juzgada por ella”, agregó.

La palabra de Natalie Weber con Mica Viciconte

Natalie Weber es otra figura que no dedicó palabras amables para Mica Viciconte y se refirió a su vínculo cuando compartían el programa que Moria Casán conducía en América.

“Es rara. Tiene un carácter particular, es seca. Es con la que más me costó entablar un vínculo. Al final terminamos teniendo buena onda, pero fue difícil”, remarcó la esposa de Mauro Zárate.

“Es una mina que entra al estudio y no saluda, es seca. Si te ve mal, no te va a preguntar cómo estás o qué te pasó. No la veo muy empática”, agregó.