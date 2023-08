Luis Miguel está de visita en Argentina por unos shows que está dando en el Movistar Arena. Sin embargo, a partir de la primera noche en la que deleitó a los argentinos con sus exitosas canciones e increíble voz, los espectadores plantaron una bomba cuando comenzaron a dudar de si realmente era el cantante el que se presentó en el show, ya que lo veían muy cambiado.

A partir de ahí, Luis Miguel se vio envuelto en una polémica que todos los medios están tratando. De hecho, hace poco, Luis Ventura aseguró que no fue el cantante mexicano que se paró frente a los argentinos para cantarles sus más conocidas canciones, sino que fue un imitador.

Luis Miguel en Argentina

En medio de esta tremenda polémica, en A La Tarde, el programa de Karina Mazzocco por las tardes de América TV, aseguraron que un espectador tomó la decisión de denunciar a Luis Miguel y a su productora por estafa, ya que asegura que no fue él el que se presentó en el Movistar Arena.

Aseguran que denunciarán a Luis Miguel y a su productora por estafa

"No sé si aguantaría esta denuncia que me acaban de informar. Se acaba de comunicar el doctor Ezequiel Funes, que por razones obvias todavía no quiere dar el nombre y apellido de su clienta. Iniciarán una denuncia por estafa a Luis Miguel y a la productora", anunció Roberto Cazorla.

La información que lanzó el panelista de A La Tarde dejó a todos en shock, por lo que Karina Mazzocco le preguntó muy seriamente: "A ver, ¿esta información la tenés corroborada?". Roberto Cazorla, por su parte, aseguró que se aseguró y dijo: "El colega me está escribiendo y me dice que en el día de mañana se va a sortear el juzgado y la fiscalía que va a intervenir para evaluar el eventual accionar de Luis Miguel en función de todo lo que la propia persona, la consumidora, asume que se trata de una persona doble y no del propio Luis Miguel".