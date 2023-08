Luis Miguel llegó a Buenos Aires la semana pasada, para dar una serie de diez conciertos en el Movistar Arena. Desde el momento en que pisó suelo argentino, comenzaron a correr los rumores de que no era él sino un doble, porque se lo veía muy delgado.

Y, tras los dos primeros shows que ya brindó el jueves y viernes, explotaron los memes y teorías de que definitivamente no se trataba del cantante.

A esta teoría se sumó Luis Ventura, quien aseguró que vinieron tres dobles de Luis Miguel y que quien da los recitales, no es él.

Toda esta situación, generó un gran revuelo y el enojo no sólo de todas las fans fieles del artista sino también de muchos famosos.

Rusherking.

El descargo de Rusherking

Rusherking fue una de las celebridades que saltó dos veces en defensa de Luis Miguel tras los comentarios y críticas de los últimos días.

Este sábado, el ex de la China Suárez escribió en Twitter: "¿La gente que dice que no es Luis Miguel está bien de la cabeza? Cómo no va a ser Luis Miguel. Es imposible que otro humano cante así".

Rusherking.

Y, este domingo, Rusherking volvió a hacer referencia al tema, esta vez con un descargo a través de su Instagram.

"Me pone muy triste levantarme y leer comentarios tan ofensivos y destructivos hacia cualquier persona con total impunidad", comenzó escribiendo el cantante. Y continuó: "Creo que estamos en el peor momento como sociedad, lastimando al de al lado sin saber verdaderamente qué siente esa persona".

Luis Miguel en su segundo show / Foto: Ernesto Pages.

Luego, Rusherking señaló: "¿Por qué se preocupan tanto por el físico de alguien? ¿Por si les parece lindo o feo, por su sexualidad, por la forma en que viste? Ojalá los/las que hacen esto puedan resolver sus conflictos internos y dejar en vivir en paz a las personas que no les hacen nada".

Luis Miguel en su segundo show / Foto: Ernesto Pages.

Luego, Rusherking indicó: "Si alguien que me sigue se comporta de esta manera, le quiero hacer saber que no me representa ni me identifica".

Y concluyó: "Quería compartirles este texto con lo que pienso. Ojalá sirva de algo".

Esta noche es el tercer show de Luis Miguel. Quizás ya mañana los comentarios sean por su talento.