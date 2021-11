Ángel de Brito reveló la tremenda frase que la China Suárez le dijo a Mauro Icardi y que Wanda Nara descubrió al enterarse del coqueteo virtual que mantuvo en un principio con la ex Teen Ángel.

Revelan la frase que la China Suárez dijo a Mauro Icardi y Wanda Nara descubrió

“La frase que vas a escuchar hoy...” comenzó diciendo Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. “Tiene términos muy explícitos” agregó De Brito.

“Duro es el mensaje que leyó Wanda en el chat de la China con Mauro” comentó el conductor de LAM, y agregó:“la foto es en una cama y la pose es sugestiva, pero la frase es fuerte”.

Luego Ángel rememoró cómo fue la cronología del Wanda Gate, que la dueña de Wanda Cosmetics relató a Susana en la pantalla de Telefé. La rubia le explicó a la diva cómo fue que se enteró del chat entre la China y el jugador del PSG, mientras disfrutaba de un día de campo junto a sus hijas y caballos.

Luego, el jurado de La Academia profundizó sobre los dichos de Wanda a Susana, y comentó que Mauro Icardi fue quién le confirmó el encuentro con la China Suárez en Paris. Además, reveló que algunos mensajes estuvieron borrados de la conversación.

“Vos te vas a separar de tu mujer” fue uno de los mensajes que Wanda leyó de la conversación entre la ex de Benjamín Vicuña y Mauro. “Yo no hablo con casados, pero vos sos mi permitido” y “Me duele verte con Wanda” agregó De Brito sobre los chats.

En LAM aseguraron que cuando Wanda habló con la China, la rubia le preguntó: "¿A qué fuiste a París?", y la ex Teen Ángel aseguró "A cogerme a tu marido y no me lo pude coger".

Además, Yanina Latorre sumó una más que despertó el enojo de Wanda Nara: "Abierta en pose de yoga y desnuda, La China Suárez le dijo me calienta que me terminen adentro".