Aseguran que Wanda Nara y Susana Giménez están peleadas por culpa de la nota con Mauro Icardi.

Tras la reciente entrevista a Wanda Nara en París de la cual también participó Mauro Icardi, Susana Giménez regresó a la Argentina. Aunque pese a que todo parece haber salido bien, aseguran que el vínculo entre ambas divas se habría derrumbado.

La información la reveló el periodista Juan Etchegoyen.“Cuando resaltaban la molestia de Susana, creo que hay que poner el foco en cómo quedó la relación con Wanda después del reportaje. Me cuentan que hay tensión y que no es el mismo vínculo que tenían antes de la entrevista. Me da la sensación que fue por alguna de las preguntas de Susana. Habrá que ver si en este supuesto enojo de Wanda, no tendrá que ver Mauro Icardi…”, aseguró.

Etchegoyen reafirmó que Wanda y Mauro estarían separados y que el futbolista del PSG no estaría del todo conforme con la nota de su mujer y Giménez. “Cuando Icardi ingresó, se generó mucha tensión. Primero por la cara de Nara, y segundo por el comentario que hizo Susana, que lo abrazó y le dijo ‘¡qué quilombo armaste!’”.

“Cada vez más gente me da como confirmada la separación del matrimonio. Solamente habría que esperar a ver cuándo lo confirman, porque es una información potente”, puntualizó Juan Etchegoten, y agregó: “Cuando vimos la nota, nos preguntamos por qué Susana no preguntó muchas cosas picantes. Hay malestar por el dinero que se les pagó, porque dicen que Wanda e Icardi no cumplieron con las expectativas”.

“Hay enojo, malestar y habría que ver que Susana Giménez explique cómo quedó su relación con Wanda Nara porque me dicen que ya no es igual”, cerró el periodista.

El lujoso regalo que Mauro Icardi le hizo a Wanda Nara para reconquistarla

Wanda Nara compartió en las últimos días fotografías de su familia disfrutando de París. Junto a Mauro Icardi, Isabella, Francesca, la empresaria disfrutó del frío que llegó a Francia dando un paseo por la ciudad. “Mis domingos son siempre en familia. Los varones jugando fútbol”, concluyó. Y en sus historias de Instagram mostró el millonario regalo que le hizo su marido.

En medio de su pelea con Icardi, la empresaria mostró el increíble vestidor que tiene, con cientos pares de zapatos y espacio para guardar todas sus carteras y accesorios. La ropa, en cambio, ocupa otro lugar de similares dimensiones dentro de la casa.

Mauro quiso sorprender a su pareja, en medio de su reconquista, y le compró una cartera exclusiva valuada en 380.000 dólares. Se trata de una "Hermes Birkin" confeccionada con piel de cocodrilo blanco con detalles en oro de 18 kilates.

