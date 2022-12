Así aprovecharon Fabián Cubero y Mica Viciconte el feriado nacional

Fabián Cubero y Mica Viciconte aprovecharon que este martes fue feriado nacional por el triunfo de Argentina en el Mundial y organizaron una salida con las hijas del exfutbolista.

La pareja y las tres adolescentes decidieron ir al cine a ver Avatar en 3D. "Pintó cine", escribió el deportista en sus redes.

En la foto que publicó Fabián Cubero se veía Indiana, Allegra y Sienna Cubero (fruto de su relación con Nicole Neumann) y a Mica Viciconte.

En esta oportunidad, al parecer, la pareja prefirió dejar a su bebé Luca de siete meses al cuidado de otra persona porque al menos en la imagen no aparecía.

Los cinco se mostraron sonrientes y felices por la salida familiar, que incluyó un balde enorme de pochoclos.

Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Mica Viciconte dio a conocer el motivo por el cual no se quiere casar con Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero son padres de Luca Cubero y formaron una hermosa familia ensamblada junto a las hijas del exfubtolista, pero a la artista le gustan las cosas claras y cuando se refieren a ella como la esposa del deportista, aclara que es su pareja.

Meses atrás, en diálogo con Ariel Rodríguez, en el programa que comparten, Mica Viciconte hizo esa aclaración y ante la consulta de su compañero Nicolás Peralta, la influencer respondió con total sinceridad: "Porque no soy la esposa. La esposa tiene algo firmado, es otra cosa. Hay papeles, mucho lío. No es un matrimonio. Yo no voy mentir. Es mi pareja​".

Fabián Cubero, Mica Viciconte y Luca Cubero.

Con respecto a cuál es la opinión de Fabián Cubero al respecto, la mamá de Luca agregó: "Ninguno de los dos quiere. Está hablado y estamos bien. Los papeles, después, son un estrés. No sueño con el vestido blanco. Me encanta la gente que se casa, viva el amor, pero prefiero irme de viaje. No me veo con el ramo y no lo veo a él diciéndome '¿aceptás?'".

"No sueño con el casamiento, soñaba con tener un hijo, mi familia ya la formé y me encanta. Pero el casamiento no", cerró Mica con su clásica seriedad al momento de responder sobre temas relacionados a la familia.