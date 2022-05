Así creció la panza de Lucía Gómez Centurión, la esposa de Darío Barassi

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión están felices por la noticia de que serán padres nuevamente. Si bien lo saben hace tiempo, esta semana lo confirmaron públicamente a través de Ángel de Brito en LAM.

Días atrás, Darío Barassi quiso expresar su alegría por medio de sus redes sociales y lo hizo con unas tiernas palabras junto a una serie de imágenes en familia. "Una nueva beba viene en camino y no podemos más de felicidad y sensibilidad. Soy Muy cauteloso a la hora de contar noticias cómo estas. Disfruto mucho de la intimidad de un nuevo embarazo, me gusta q sea nuestro el mayor tiempo posible, cuido la novedad, la hago propia, le saco jugo y cuando todos estamos listos sale a la luz, para multiplicar su magia y alegría", comenzó contando el conductor.

Luego, Darío Barassi habló de las tres mujeres que lo rodean. Primero, se refirió a su esposa, Lucía Gómez Centurión: "Mi gorda es una guerrera, una madre y mujer ejemplar, la calma y la Armonía q me da verte con esa panza no tiene límites. Tas hermosa gorda!! Una vez más a no dormir x uno meses amor, a pelear con cólicos y prendidas de teta, pero juntos y disfrutándolo. Te amo mucho vamos x mas siempre".

Después, Darío Barassi contó cómo está su hija Emilia con la futura llegada de su hermanita: "La reina del hogar está sensible. Piensa que la nueva hermanita es Ana xq ella es Elsa y eso le da alegría, así que nosotros lo incentivamos. Eso si, ya un par de veces la encontramos intentando congelar la panza de mamá para que la bebe no salga tan pronto. Jajaj enana traviesa q te amo!! Amo verte darle besos a la panza, me altero cdo me los das a mi pensando q el embarazo soy yo".

Y por último, Darío Barassi le habló a su beba en camino: "Y vos enana que venis en camino, que ya te siento saltar, que te ponemos música y bailas como loca en la panza de mamá, que ya estamos craneando y buscando full canje para tu cuarto y pañales, déjame decirte que venis a multiplicar el amor, ya te pienso y siento, te sueño y te imagino. Venis a una gran casa y a una gran familia, q con vos va a multiplicarse en todo lo bueno que la define".

Lucía Gómez Centurión embarazada y la eco de la beba en camino.

Quién es Lucía Gómez Centurión, la esposa de Darío Barassi

En su perfil de Instagram, Lucía Gómez Centurión cuenta que es psicóloga y directora de Aprentia - acompañamiento escolar, "una institución dedica al acompañamiento escolar de niños y adolescentes que tienen dificultades en la escuela por cuestiones pedagógicas y/o emocionales", como indican en sus redes. Según su Linkedin, Lucía Gómez Centurión estudió en la UBA y egresó en 2008.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión comenzaron su relación cuando eran adolescentes e iban al colegio, aunque los inicios no fueron fáciles. "Un día me armé de coraje y le confesé que en realidad estaba enamorado de ella y me contestó: Volví con mi ex”, contó Darío Barassi en una nota a Para Ti.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión con Emilia recién nacida.

“Crecí y maduré con ella, vinimos de San Juan en la misma época y conocimos Buenos Aires juntos. Somos muy unidos. Si bien tuvimos muchas idas y vueltas logré mi objetivo y conquisté su corazón”, agregó sobre sus comienzos.

Luego, Darío Barassi confesó cómo mantienen la pareja tras más de 20 años de amor. "Siempre busco que nuestro tiempo juntos sea de calidad porque, realmente, los dos vivimos muy a full. A mi me gusta que la gorda disfrute, se relaje y lo pase bien”, contó.