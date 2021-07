Ayer Paulo Londra y su novia, Rocío Moreno, vivieron uno de los días más felices de su vida ya que su primera y única hija, la pequeña Isabella Naomi cumplió su primer añito de vida y ella compartió fotos del festejo mediante su cuenta de Instagram en donde cubren la carita de la beba pero se muestra más que cariñosos con ella. Además mostró la torta y la gran unión que tiene con el artista dueño de más de 9 millones de seguidores.

Así de grande está Isabella, la hija de Paulo Londra y su mujer, Rocío.

"Ayer fue un día muy especial Isa cumplió su primer añito de vida. Celebramos junto a los más cercanos afectos esta gran bendición. Y por supuesto todo fue más especial junto a nuestros amigos que hicieron posible tan maravilloso momento. GRACIAS!!! @pasteleriamarianoel por la torta y mesa dulce soñada. @alohapartymakers por la deco espectacular. @akiabara_jockey por vestirnos tan lindas. @puestodeflores_deco y @decoliving por los juegos de living y arreglos florales. @elgalpon.burgers que siempre nos acompaña. @sushiroll_to_go deliciosos!!! @elhornito_ok súper sabrosas", escribió ella en la red social mostrándose muy agradecida junto a Paulo Londra.

Isabella cumplió un añito.

Paulo Londra y su novia fueron padres por primera vez

Paulo Londra fue papá junto a su novia, Rocío Moreno. El cantante lo anunció en sus redes sociales, mostrando una imagen junto a la pequeña recién nacida. El nacimiento se dio a través de una cesárea programada. Aún no se sabe el nombre que los flamantes papás eligieron para la criatura.

"Hora de cambiar pañales, oficialmente papa raper", escribió el córdobes a sus más de siete millones de seguidores en Instagram. Previamente en Twitter se transformó en tendencia bajo el hashtag #Paparapper, en alusión a las palabras que el propio cantante había dicho cuando anunció que estaba esperando una niña.

"La vida se trata de aprender y mejorar cada día, y con vos aprendí amar y a volverme una mejor persona, y hoy gracias a Dios voy a aprender a ser papá, y voy a dar todo para ser el mejor papá rapper de history channel. @romoreno1 te amo”, había escrito Paulo en un posteo del 8 de abril, al confirmar que su novia estaba embarazada de una nena.

Y después compartió un video en el que decía: “Sé que algunos lo saben, pero la mayoría no saben. Y por eso lo quería decir: voy a ser papá y estoy contentazo (sic) por eso. No lo puedo creer, es una bendición que me dio Dios. Y voy a dar todo lo mejor de mi para que mi reina y mi princesa que esta por venir sientan orgullo por este hombrecito que está acá”.

Mirá todas las fotos de la celebración en la galería de imágenes