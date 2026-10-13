Apareció la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Cuando cayó de sorpresa, le dije a Ana que me pase a buscar”

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendieran versiones sobre una situación que habría ocurrido meses atrás en el estudio del músico. En ese contexto, Mariana Marx, señalada como la supuesta tercera en discordia, decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos en una entrevista con SQP (América TV).

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega

La escritora negó haber tenido un vínculo sentimental con el productor y aseguró que su presencia en el estudio respondía exclusivamente a un proyecto laboral. Sin embargo, reconoció que la aparición inesperada de la modelo la puso nerviosa y que, después de ese encuentro, decidió no continuar con la grabación del audiolibro que había ido a realizar.

Cómo fue el encuentro de Mariana Marx con Julieta Prandi

Según relató Mariana Marx, había llegado al estudio de Emanuel Ortega por una propuesta que surgió a través de Ana Paula Dutil, a quien definió como una hermana de la vida. Su amiga la acompañó y permaneció cerca del lugar mientras ella trabajaba junto al asistente del músico. La situación cambió cuando escucharon el timbre y la conductora apareció inesperadamente.

“Cuando cayó de sorpresa, le dije a Ana que me pase a buscar”, contó la escritora al recordar cómo reaccionó. De acuerdo con su relato, la modelo se interesó por el libro que estaba leyendo y le pidió que le contara de qué trataba. En medio de esa conversación, Julieta Prandi le habría comentado que sus cuentos eran trágicos, a lo que la escritora respondió en tono de broma que la vida de ella también lo era, en referencia a situaciones que había conocido públicamente. Sin embargo, durante la entrevista, la autora insistió en que no hubo una discusión ni un enfrentamiento entre ambas. Incluso describió a la modelo como una mujer muy linda y sostuvo que no había ocurrido nada malo.

Por qué Mariana Marx decidió abandonar la grabación

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la entrevista fue la decisión de Mariana de dejar el proyecto después del encuentro. La escritora explicó que le resultaba difícil continuar leyendo sus textos delante de Julieta Prandi y que, por ese motivo, prefirió irse: “Me di cuenta que no tenía que hacer ningún audiolibro, al final no lo hice y me fui”, explicó en SQP.

Julieta Prandi llegó por sorpresa al estudio de Emanuel Ortega

También aclaró que Emanuel Ortega le había ofrecido regresar para retomar el trabajo, pero ella decidió no hacerlo. Según contó, después de aquel episodio volvieron a comunicarse para hablar de la posibilidad de continuar con la grabación, aunque finalmente desistió. La escritora sostuvo que su decisión estuvo relacionada con la incomodidad que sintió al leer sus cuentos, y no con una supuesta pelea con la modelo.

Qué dijo sobre Emanuel Ortega y los rumores de romance

Consultada sobre su vínculo con Emanuel Ortega, Mariana Marx fue contundente al negar que hubiera existido una relación sentimental. Explicó que los mensajes que intercambiaron estaban relacionados con la organización de la visita al estudio y aseguró que no volvió a hablar con él después de aquel encuentro.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi

De esta manera, Mariana Marx dio su versión sobre el episodio que la vinculó con la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y negó haber sido parte de una historia sentimental con el músico. Aunque los periodistas plantearon distintas hipótesis sobre el impacto que el encuentro pudo haber tenido en la pareja, ella sostuvo que no presenció ninguna discusión y que su decisión de irse respondió a una cuestión personal.